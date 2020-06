Οι διαδηλωτές του Black Lives Matters στο Μπρίστολ γκρέμισαν ένα άγαλμα του δουλεμπόρου Έντουαρντ Κόλστον, μετά από πορεία που πραγματοποιήθηκε για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι διαδηλωτές έδεσαν ένα σχοινί στο άγαλμα που βρισκόταν στην λεωφόρο Colston με αποτέλεσμα να το γκρεμίσουν, με το πλήθος να επευφημεί ξέφρενα.

Στη συνέχεια πάνω του και έπειτα το έριξαν τον ποταμό Avon, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα διενεργήσουν έρευνα σχετικά με την αποκαθήλωση και τον βανδαλισμό του αμφιλεγόμενου αγάλματος από τους διαδηλωτές.

Το χάλκινο άγαλμα των πεντέμισι μέτρων, που ανεγέρθηκε το 1895, υπήρξε εδώ και πολύ καιρό το θέμα αντιπαράθεσης για τον ρόλο της πόλης στο δουλεμπόριο.

Η Βρετανία εξάλειψε το δουλεμπόριο το 1807, ενώ το Μπρίστολ, ένα διεθνές λιμάνι, ήταν μεγάλο κέντρο για δουλεμπόρους.

Ο Κόλστον είχε σημαντικό ρόλο στη μοναδική επίσημη εταιρεία δουλεμπορίου της εποχής, τη λεγόμενη Βασιλική Αφρικανική Εταιρεία, που μετέφερε δεκάδες χιλιάδες Αφρικανούς κυρίως στην Καραϊβική.

Λίγο πριν τον θάνατο του, το 1721, ο Κόλστον δώρισε όλη του την περιουσία σε φιλανθρωπίες, με αποτέλεσμα η φιλανθρωπική του ιδιότητα να κυριαρχήσει στο πέρασμα του χρόνου, και το όνομα του να κοσμεί δρόμους, μνημεία και κτίρια της αγγλικής πόλης.

This happened a few moments ago.

The Edward Colston statue has been pulled down. pic.twitter.com/E0BUxVHonc

— BBC Radio Bristol (@bbcrb) June 7, 2020