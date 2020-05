Υπερσύγχρονα drones

Σημαντική ενίσχυση στην άμυνα της χώρας μας, στη επιτήρηση του Αιγαίου και της Μεσογείου θα προσφέρουν τα δύο συστήματα των ισραηλινών UAV’s Ηeron που αποκτούν με leasing οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Την 04 Μαΐου 2020, υπογράφηκε ψηφιακά αμυντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους του Ισραήλ και συγκεκριμένα ανάμεσα στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Αντιπτεράρχου (Ι) Θεόδωρου Λάγιου (ε.α). και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Υποστράτηγου (ε.α) Udi Adam. Σ’ αυτήν περιλαμβάνεται και η απόκτηση των δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Heron από τη χώρα μας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ κάνει την Τετάρτη ιδιαίτερα αναφορά στη συμφωνία με σχετικό tweet σημειώνοντας πως «οι σημαντικές σχέσεις ασφαλείας Ελλάδας – Ισραήλ επεκτείνονται». Και προσθέτει πως «η πρώτη συμφωνία μεταξύ των υπουργείων άμυνας υπεγράφη: Το Ισραήλ θα ενοικιάσει Heron UAV’s στην Ελλάδα. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για την άμυνα των συνόρων (The great security relations between Israel and Greece are expanding. First agreement between IMoD & the Hellenic Ministry of National Defense was signed: Israel will lease IAI Heron UAVs to Greece. The Israeli system will be used primarily for border defense).

The great security relations between Israel and Greece are expanding. First agreement between IMoD & the Hellenic Ministry of National Defense was signed: Israel will lease IAI Heron UAVs to Greece. The Israeli system will be used primarily for border defense. 🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/11Q27hYGjf — Ministry of Defense (@Israel_MOD) May 6, 2020

Σημειώνεται ότι το UAV Heron έχει δοκιμαστεί στον τομέα της επιτήρησης των ελληνικών συνόρων, αφού ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα για λογαριασμό της Frontex για τον έλεγχο των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών.

Η προσθήκη των συγκεκριμένων UAV’s θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική διότι η χώρα μας έχει μείνει πίσω στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σήμερα,το ελληνικό οπλοστάσιο διαθέτει περίπου 15 UAV’s. Σε 8 υπολογίζονται τα γαλλικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Sperwere που διαθέτει ο Στρατός Ξηράς. Έξι UAV’s διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία, τα ελληνικής κατασκευής Πήγασος ΙΙ Block 1, έχοντας ως βάση τους από τον Αύγουστο του 2017 την 110 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση Λάρισα. Άλλα τέσσερα ίδιου τύπου είναι δε υπό κατασκευή και θα ενισχύσουν την Πολεμική Αεροπορία.