Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, Τζ.Κ.Ρόουλινγκ γνωστοποίησε σήμερα ότι ανάρρωσε έχοντας πιθανόν νοσήσει από τον νέο κοροναϊό, έπειτα από δύο εβδομάδες ασθένειας.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είχα όλα τα συμπτώματα του νέου κοροναϊού (αν και δεν είχα κάνει το τεστ)», έγραψε η Ρόουλινγκ στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η συγγραφέας ανήρτησε, επίσης, ένα βίντεο μιας ειδικού στις αναπνοές, η οποία τη βοήθησε να διαχειριστεί τα χειρότερα συμπτώματά της και τη συνέστησε ο σύζυγός της, που είναι γιατρός στη Βρετανία.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020