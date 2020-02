Ολα τα προγνωστικά

Σε πυρετώδεις ρυθμούς μέχρι και την τελευταία στιγμή βρίσκονται όσοι έχουν αναλάβει να ετοιμάσουν τα σκηνικά στο Λος Άντζελες για την 92η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Άλλωστε λίγες μόνο ώρες απομένουν για την έναρξη της πιο λαμπερής απονομής της χρονιάς και οι προετοιμασίες στο Λος Αντζελες για την 92η τελετή απονομής των βραβείων Oscar είναι πυρετώδεις.

Το κόκκινο χαλί έχει ήδη στρωθεί και τα αγάλματα Oscar έχουν στηθεί έξω από το Dolby Theatre, εκεί δηλαδή όπου σε λίγες ώρες θα περπατήσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μεγάλης οθόνης.

Οι παρουσιαστές

Οι περσινοί μεγάλοι νικητές των Όσκαρ, Ολίβια Κόλμαν, Ράμι Μάλεκ, Μαχερσάλι Άλι και Ρετζίνα Κινγκ, θα είναι οι πρώτοι παρουσιαστές της φετινής βραδιάς απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η 92η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ δεν θα έχει για μία ακόμη χρονιά κεντρικό παρουσιαστή, η Ακαδημία όμως ανακοίνωσε ότι πρώτοι παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι οι περσινοί βραβευθέντες, ο Ράμι Μάλεκ (Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Bohemian Rapsody»), Ολίβια Κόλμαν (Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «The Favourite» (Ευνοούμενη) του Γιώργου Λάνθιμου), Μαχερσάλα Άλι (Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για το «Green Book») και Ρετζίνα Κινγκ (Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «If Beale Street Could Talk».

Δείτε αναλυτικά παρακάτω όλες τις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ 2020:

Καλύτερη Ταινία

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Σκηνοθεσία

Martin Scorsese, «The Irishman»

Todd Phillips, «Joker»

Sam Mendes, «1917»

Quentin Tarantino, «Once Upon a Time in Hollywood»

Bong Joon Ho, «Parasite»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Χοακίν Φίνιξ – «Joker»

Ανταμ Ντράιβερ – «Ιστορία γάμου»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο – «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αντόνιο Μπαντέρας – «Pain and Glory»

Τζόναθαν Πράις – «Οι δύο πάπες»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Ρενέ Ζελβέγκερ – «Judy»

Σαρλίζ Θερόν – «Βόμβα»

Σκάρλετ Γιόχανσον – «Ιστορία γάμου»

Σίρσα Ρόναν – «Μικρές κυρίες»

Σίνθια Ερίβο – «Harriet»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Τομ Χανκς, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Αντονι Χόπκινς, «The Two Popes»

Αλ Πατσίνο, «The Irishman»

Τζο Πέσι, «The Irishman»

Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood»

B’ Γυναικείος Ρόλος

Κάθι Μπέιτς, «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν, «Marriage Story»

Σκάρλετ Τζοχάνσον, «Jojo Rabbit»

Φλόρενς Πιου, «Little Women»

Μάργκο Ρόμπι, «Bombshell»

Διασκευασμένο Σενάριο

Τάικα Γουαϊτίτι, «Jojo Rabbit»

Στιβ Ζέιλιαν, «The Irishman»

Αντονι ΜακΚάρτεν, «The Two Popes»

Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Little Women»

Τοντ Φίλιπς, Σκοτ Σίλβερ, «Joker»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ράιαν Τζόνσον, «Knives Out»

Νόα Μπόμπακ, «Marriage Story»

Σαμ Μέντες, Κρίστι Γουίλσον-Κερνς, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon a Time in Hollywood»

Μπονγκ Τζουν-χο, Χαν Τζιν-γουον, «Parasite»

Φωτογραφία

«The Irishman»

«Joker»

«The Lighthouse»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Κοστούμια

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Μοντάζ

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Parasite»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

«Bombshell»

«Joker»

«Judy»

«Maleficent: Mistress of Evil»

«1917»

Μουσική

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Star Wars: Rise of Skywalker»

Τραγούδι

I Can’t Let You Throw Yourself Away, «Toy Story 4»

I’m Gonna Love Me Again, «Rocketman»

I’m Standing With You, «Breakthrough»

Into the Unknown, «Frozen 2»

Stand Up, «Harriet»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Ήχος

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Star Wars: Rise of Skywalker»

Ηχητικά Εφέ

«Ad Astra»

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Οπτικά Εφέ

«Avengers: Endgame»

«The Irishman»

«The Lion King»

«1917»

«Star Wars: Rise of Skywalker»

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«I Lost My Body»

«Klaus»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

Διεθνής Ταινία

«Corpus Christi» (Πολωνία)

«Honeyland» (Βόρεια Μακεδονία)

«Πόνος και δόξα» (Ισπανία)

«Παράσιτα» (Νότια Κορέα)

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

«American Factory» Julia Rieichert, Steven Bognar

«The Cave», Feras Fayyad

«The Edge of Democracy», Petra Costa

«For Sama» Waad Al-Kateab, Edward Watts

«Honeyland» Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

«In the Absence»

«Learning to Skateboard in a Warzone» Carol Dysinger

«Life Overtakes Me», Kristine Samuelson, John Haptas

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha» Laura Nix

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

«Daughter»

«Hair Love»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister»

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbor’s Window»

«Saria»

«A Sister»