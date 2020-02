Σίγουρη υπόθεση

Η αγωνία είναι στα ύψη, καθώς απομένουν μόνο λίγες ώρες για την πιο λαμπερή κινηματογραφική απονομή της χρονιάς, αυτή των Όσκαρ.

Οι νικητές του χρυσού αγαλματιδίου φαίνεται ότι είναι προδιαγεγραμμένοι για φέτος, αλλά αν έχουμε μάθει κάτι τόσα χρόνια, είναι ότι η βραδιά των Όσκαρ είναι γεμάτη εκπλήξεις.

Συμβουλευτήκαμε και κάναμε μία μίξη από τις προβλέψεις των κριτικών ταινιών του βρετανικού Guardian, των New York Times και του περιοδικού The New Yorker.

Επίσης, στην ιστοσελίδα The Hollywood Reporter μίλησε ο μαθηματικός και… οσκαρολόγος, Μπεν Ζάουζμερ, ο οποίος το 2018 προέβλεψε 20 από τους 21 νικητές των Όσκαρ.

Ο Ζάουζμερ χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο που συγκεντρώνει στοιχεία από άλλες βραβεύσεις της ίδιας χρονιάς, κριτικές στο Διαδίκτυο και άλλα στοιχεία.

Τι λένε λοιπόν όλες αυτές οι διαφορετικές προβλέψεις για φέτος; Δείτε για τις έξι βασικές κατηγορίες:

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας: 1917

Αν και βγήκε πολύ πρόσφατα, καθώς βρίσκεται στις αίθουσες μόλις έξι εβδομάδες, το «1917» κατάφερε γρήγορα να σκαρφαλώσει στις προτιμήσεις κοινού και κριτικού και από αουτσάιντερ να μετατραπεί σε φαβορί.

Έτσι, το «1917» του Σαμ Μέντες αφήνει πίσω του ταινίες όπως το «Joker», το «Κάποτε στο Χόλιγουντ», τον «Ιρλανδό» και το «Jojo Rabbit».

Η μόνη ταινία που ίσως απειλήσει το «1917» και κάνει την ανατροπή είναι το «Parasite» του Bong Joon Ho. Αν κερδίσει το Οσκαρ η νοτιοκορεάτικη ταινία θα είναι η πρώτη ξενόγλωσση, στην ιστορία του θεσμού, που κατακτά το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Η Ακαδημία έχει επικριθεί πολλές φορές για το γεγονός ότι είναι πολύ συντηρητική και ότι προτιμά τους λευκούς υποψηφίους, οπότε φέτος μπορεί να κάνει τη διαφορά για λόγους πολιτικής ορθότητας.

Όσκαρ σκηνοθεσίας: Σαμ Μέντες για το 1917

Τις τελευταίες πέντε σεζόν τα Οσκαρ σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας είναι μοιρασμένα. Επομένως υπάρχει η πιθανότητα και φέτος αν το 1917 κερδίσει το Οσκαρ 2020 Καλύτερης Ταινίας, το Parasite να πάρει το Οσκαρ σκηνοθεσίας.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η ταινία του Μέντες είναι πιο δυνατή και σε αυτόν τον τομέα και σε αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι κριτικοί του ξένου Τύπου.

Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου: Χόακιν Φίνιξ για το Joker

Είναι το απόλυτο φαβορί της κατηγορίας και εκτός απροόπτου ο Χόακιν Φίνιξ θα κατακτήσει απόψε το πρώτο του Όσκαρ.

Ο «Joker» του Φίνιξ «στοίχειωσε» κοινό και κριτικούς, σε μία ερμηνεία που θα μείνει πραγματικά αξέχαστη.

Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου: Μπραντ Πιτ για το Κάποτε στο Χόλιγουντ

Άλλο ένα σιγουράκι στην κατηγορία του!

Ο Μπραντ Πιτ έχει κερδίσει μόνο ένα Οσκαρ: αυτό της Καλύτερης Ταινίας για την παραγωγή του 12 χρόνια Σκλάβος. Ποτέ δεν έχει κερδίσει Οσκαρ για την υποκριτική του.

Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα αλλάξει απόψε για τον ρόλο του στο «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood).

Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου: Ρενέ Ζεβλέγκερ για το Judy

Αρκετά προβλέψιμα φαίνεται πως είναι τα φετινά Όσκαρ, αφού και σε αυτήν την κατηγορία κριτικοί και ο «μαγικός» αλγόριθμος συμφωνούν.

16 χρόνια αφότου κέρδισε το πρώτο της Οσκαρ, η Ρενέ Ζελβέργκερ (β’ γυναικείου ρόλου για το Cold Mountain) είναι εξαιρετικά πιθανό απόψε να επιστρέψει σπίτι της ξανά απόψε με το Χρυσό Αγαλματίδιο για το ρόλο της στην ταινία «Judy».

Οσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου: Λάουρα Ντερν για το Ιστορία Γάμου

Πολλά ακούστηκαν για την «Ιστορία Γάμου», η οποία έχει υποψηφιότητες σε πολλές άλλες κατηγορίες.

Παρ’ όλα αυτά, μόνο σε μία είναι φαβορί για να κερδίσει: αυτή του Β’ Γυναικείου Ρόλου. Πρόκειται για την Λάουρα Ντερν, η οποία ενσάρκωσε τη δικηγόρο της Σκάρλετ Γιόχανσον.

Εδώ έχουμε και τη μόνη διαφωνία, καθώς ο New Yorker υποστηρίζει ότι πιο πιθανό είναι να πάρει το συγκεκριμένο βραβείο η Σκάρλετ Γιόχανσον για τη συμμετοχή της στην ταινία «Jojo Rabbit».

Το in.gr θα παρακολουθήσει live τη μεγάλη τελετή των Όσκαρ!