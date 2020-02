Χόλιγουντ

Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Κόνραντ πέθανε χθες σε ηλικία 84 ετών.

Ο Κόνραντ πέθανε λόγω καρδιακής ανεπάρκειας στο Μαλιμπού, έναν μήνα πριν από τα 85α γενέθλιά του, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας Τζεφ Μπάλαρντ.

«Έζησε μια όμορφη ζωή και ενώ η οικογένεια του είναι συντετριμμένη για την απώλεια, θα ζήσει για πάντα στις καρδιές τους» ανέφερε.

Είναι γνωστός για τον ρόλο του από το 1965 έως το 1969 στην τηλεοπτική σειρά The Wild Wild West, όπου ενσάρκωσε τον πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών James T. West.

Μετά την επιτυχία της σειράς, εμφανίστηκε σε άλλα τηλεοπτικά σόου ανάμεσά τους τα «The D.A., Assignment: Vienna», «Centennial» και «Baa Baa Black Sheep». Επίσης έκανε καριέρα και στον κινηματογράφο, παίζοντας μεταξύ άλλων στο spin-off «More Wild Wild West» και τα «Murph the Surf», «The Lady in Red» και «Samurai Cowboy». Η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 2002 στην ταινία «Dead Above Ground». Πηγή: www.lifo.gr