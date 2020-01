Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης προειδοποίησε ότι οι παραβιάσεις από τους αντιπάλους της καταστρέφουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Γκνούνου, εκπρόσωπο τύπου της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA), οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ σφυροκόπησαν σήμερα την Τρίπολη.

Ο ίδιος κατηγόρησε, επίσης, τις δυνάμεις του Χαφτάρ ότι επιχειρούν να προωθηθούν στην περιοχή Αμπουγκρέιν, η οποία βρίσκεται ανατολικά της πόλης Μισράτα, που ελέγχει η GNA.

«Με τις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό, ο αντίπαλος καθιστά άχρηστη την εκεχειρία» επισήμανε ο Γκνούνου σε ανακοίνωση στα αραβικά που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Ο αξιωματούχος δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τυχόν θύματα.

Προς το παρόν, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του Χαφτάρ δεν σχολίασε τα λεγόμενα. Η μόνη αντίδραση είναι μέσω ανεπίσημου λογαριασμού στο Twitter, όπου προβαίνει σε αναρτήσεις.

Μία εξ’ αυτών μάλιστα κάνει λόγο για «απελευθέρωση της Αμπουγκρέιν από τρομοκράτες και τζιχαντιστές της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας». Την ίδια ώρα σε άλλες αναρτήσεις διακρίνονται οι σφοδρές μάχες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

#LNA forces crushing the terrorists of the #GNA near AbuGrian. #Misrata #Libya pic.twitter.com/N4cwhcANNI

#LNA forces liberate AbuGrian from the #terrorists and #Jihadist of the #GNA pic.twitter.com/5IQO7GatGR

— M.LNA (@LNA2019M) January 26, 2020