Ο θάνατος του σπουδαίου Κόμπε Μπράιαντ προκάλεσε σοκ σε όλο τον πλανήτη.

Ο θρύλος των Λος Αντζελες Λέικερς, που έγραψε τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο μπάσκετ, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών. Ο «black mamba» σκοτώθηκε μετά από πτώση ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε μαζί με την 13χρονη Γιάννα και φίλους του.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της το βράδυ της Κυριακής αναφέρθηκε στον θάνατο του «θρύλου» Κόμπε Μπράιαντ. «Αναπαύσου εν ειρήνη Κόμπε. Ήσουν ένας Θρύλος», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.

Δείτε το μήνυμά του:

Αναπαύσου εν ειρήνη Κόμπε. Ήσουν ένας Θρύλος. / Rest in peace Kobe Bryant, you were a sporting legend. #RIP #MambaForever #KobeBryant #RipKobe #Bryant #Olympiacos pic.twitter.com/T8WoYcXTwe

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 26, 2020