Η είδηση πως ο Κόμπι Μπράιαντ δεν βρίσκεται πια στη ζωή συγκλονίζει την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Ο θρυλικός πρώην σούπερ σταρ των Λέικερς άφησε την τελευταία του πνοή στα 41 του χρόνια, επιβαίνοντας στο μοιραίο ελικόπτερο που κατέπεσε σε λόφο του Λος Άντζελες στην περιοχή Καλαμπάσας.

Λίγες ώρες πριν σκοτωθεί, ο Κόμπι είχε κάνει ένα tweet για τον «αδερφό» του, Λεμπρόν Τζέιμς, υποβάλλοντας τα σέβη του στον «Βασιλιά».

«Συνέχισε να προχωράς. Σεβασμός στον αδερφό μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020