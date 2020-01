View this post on Instagram

Ξεκινήσαμε σιγά σιγά τέτοια εποχή να μιλάμε για το Masterclass, οι πρώτες σποραδικές πρόβες, συναντήσεις, φωτογραφίσεις, δοκιμές. Περάσαμε έναν φοβερό και τρομερό χειμώνα, που μας έφερε πολλά καλά και δώρα. Τώρα ετοιμάζουμε τις βαλίτσες μας για Θεσσαλονίκη. Στο θέατρο Αριστοτέλειον για λίγες παραστάσεις. Από τις 15 Μαίου ανοίγουμε και σας περιμένουμε🤗#θέατροαριστοτέλειον #θεσσαλονίκη #Masterclass