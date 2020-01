Στο φουλ δουλεύουν οι μπουλντόζες στην πόλη Γουχάν της Κίνας για την ανέγερση νοσοκομείου αποκλειστικά και μόνο για όσους έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό.

Η ανέγερση του νέου νοσοκομείου 1.000 κλινών για τη νοσηλεία όσων μολυνθούν από τον νέο κοροναϊό, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχει ήδη ξεκινήσει.

Το νέο νοσοκομείο κατασκευάζεται γύρω από ένα παραθεριστικό συγκρότημα το οποίο προοριζόταν για τους εργάτες της περιοχής και βρίσκεται στα περίχωρα της Γουχάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, το νοσοκομείο θα εκτείνεται σε 25.000 τετραγωνικά μέτρα και θα ανοίξει τις πόρτες του στις 3 Φεβρουαρίου.

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.

The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y

— CGTN (@CGTNOfficial) January 24, 2020