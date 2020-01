Σε συγκρότημα κτιρίων

Αναφορές για ισχυρή έκρηξη στο βορειοδυτικό Χιούστον, στο Τέξας. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το περιστατικό, ωστόσο σε βίντεο που δημοσιεύουν τα διεθνή μέσα, φαίνεται η ισχύς της έκρηξης από μεγάλη απόσταση.

Η έκρηξη σύμφωνα με την αστυνομία έγινε σε συγκρότημα κτιρίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό που οφείλεται η έκρηξη.

Η αστυνομία συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Explosion of building: 4500 Gessner. Patrol units blocking off streets in the area. HFD responding. #hounews #houtraffic CC8 — Houston Police (@houstonpolice) January 24, 2020