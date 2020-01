Αντικείμενο μακράς κοινωνικής σύγκρουσης, η μεταρρύθμιση των συντάξεων, την οποία υποσχέθηκε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, παρουσιάζεται στο υπουργικό συμβούλιο περνώντας ένα στάδιο-κλειδί παρότι η Παρασκευή είναι μια ακόμη ημέρα διαδηλώσεων.

«Re-traite moi aussi (κι εμένα)»(από τη λέξη retraite, σύνταξη στα γαλλικά) έγραφε ένα πανό των διαδηλωτών στο Μονπελιέ (νότια Γαλλία), σε μια από τις πιο πολυπληθείς διαδηλώσεις που πραγματτοποιήθηκαν την Παρασκευή σε όλη τη Γαλλία.

Κατά την 51η ημέρα του κινήματος που ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου, «η κινητοποίηση εξακολουθεί να είναι σημαντική, θα το δούμε σήμερα» δήλωσε ο Φιλίπ Μαρτινέζ, γενικός γραμματέας της CGT, που βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή του κινήματος. «Η κυβέρνηση επιμένει, πρέπει να συνεχίσουμε να της ασκούμε πίεση» εκτιμά.

Why are you not showing your viewers these MASSIVE anti-government protests in all major cities in France?

Κατά την έναρξη της διαδήλωσης στο Παρίσι, όπου συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι, ο ομόλογός του της FO (Forve Ouvriere), Ιβ Βεϊριέ, δήλωσε, από την πλευρά του, πως «όταν ο πρόεδρος λέει ότι είναι μια μεταρρύθμιση που φτιάχτηκε για να διαρκέσει, μπορώ να σας πω πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην διαρκέσει και είμαι βέβαιος πως στο τέλος θα υπάρξουν πολλές διορθώσεις».

«Αν η κυβέρνηση εξετάζει στο υπουργικό συμβούλιο μια πρόταση νόμου, αυτό σημαίνει σαφώς πως ο κ. Μακρόν παραιτείται από την προσπάθεια να πείσει και ότι πρόθεσή του είναι να νικήσει και αυτό είναι ό,τι χειρότερο σε μια δημοκρατική κοινωνία» δήλωσε ο επικεφαλής της Ανυπόταχτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Οι αντιτιθέμενοι στη μεταρρύθμιση θα πρέπει ωστόσο να διαψεύσουν την εξασθένιση του κινήματος μετά την αποδοχή ενός συμβιβασμού με την κυβέρνηση από τα πιο μετριοπαθή συνδικάτα. Οι τελευταίες διαδηλώσεις ήταν πιο αραιές και η απεργία στα δημόσια μέσα μεταφοράς έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί παρά τη σημερινή απεργία για αυτή την έβδομη «ημέρα κινητοποίησης».

Στα δημόσια μέσα μεταφοράς έπειτα από την επιστροφή σχεδόν στα συνηθισμένα τις τελευταίες ημέρες, η κυκλοφορία διαταράχθηκε και πάλι σήμερα με μια σχεδόν κανονική κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV) και των τρένων που εκτελούν διεθνή δρομολόγια. Στο παρισινό μετρό μόνο τρεις γραμμές λειτουργούν κανονικά.

«Πιστεύω πως οι Γάλλοι έχουν μπουχτίσει με αυτή την απεργία» δήλωσε την Πέμπτη ο υφυπουργός Μεταφορών, Ζαν-Μπατίστ Τζεμπαρί.

«Σίγουρα είναι πολύπλοκο αλλά συμφωνώ με τους απεργούς. Θα ήθελα και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών να συμμετάσχουν στην απεργία» είπε η Οντρέ, μια 34χρονη νοσηλεύτρια, η οποία έμεινε εγκλωβισμένη επί τρεις ώρες στη Λιλ (βόρεια) επειδή το δρομολόγιο του τρένου της ακυρώθηκε.

Η υποστήριξη στην κινητοποίηση παρουσιάζει αντιθέσεις: σύμφωνα με δημοσκόπηση της BVA που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, το 70% των Γάλλων εκτιμούν πως το κίνημα διαμαρτυρίας πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά μια άλλη δημοσκόπηση, από την Odoxa αυτή τη φορά, λέει το αντίθετο: το 56% των Γάλλων λένε πως θέλουν η απεργία «να σταματήσει».

Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλους τομείς εκτός των μεταφορών. Ο Πύργος του Άιφελ θα παραμείνει κλειστός ολόκληρη την ημέρα, όπως και ορισμένα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αμφισβήτησης.

Καθώς μια νέα ημέρα κινητοποίησης έχει αποφασιστεί για τις 29 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση, από την πλευρά της, εμμένει στο χρονοδιάγραμμά της. Το σχέδιο νόμου, που καταργεί το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς το οποίο επιτρέπει σήμερα σε ορισμένες κατηγορίες όπως οι σιδηροδρομικοί να βγαίνουν πιο νωρίς στη σύνταξη θα συζητηθεί στο Κοινοβούλιο από τη 17η Φεβρουαρίου με την προοπτική να διεξαχθεί μια πρώτη ψηφοφορία στις αρχές Μαρτίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις για τα σημεία-κλειδιά της μεταρρύθμισης, τα οποία καθιστούν αβέβαιο «τον ισοσκελισμό έως το 2027» του συστήματος, που θα αποτελέσει αντικείμενο μιας «διάσκεψης χρηματοδότησης» η οποία θα εγκαινιαστεί στις 30 Ιανουαρίου και αναμένεται να προτείνει μια λύση πριν από τα τέλη Απριλίου. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε πρόσφατα να αναστείλει την εγκαθίδρυση ενός συστήματος πόντων με σκοπό να ενθαρρύνει την παράταση του εργασιακού βίου μέχρι τα 64 έτη από τα 62 που είναι η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης.

Η προσωρινή απόσυρση αυτού του όρου εξασφάλισε τη συμφωνία των μετριοπαθών συνδικάτων όπως η CFDT όμως, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας της, Λοράν Μπερζέ: «αν δεν σημειωθεί πρόοδος, θα παραμείνουμε σε αυτή την υπερβολικά εύφλεκτη κατάσταση».

The protests and strikes in France give me much hope that there exists still a society that fights for rights and freedoms in solidarity with universal aims, fighting together, fighting for all! #GreveGenerale pic.twitter.com/XoJ7xKLL3i

— Yiorgos Papamanousakis (@yiorgos_pap) January 24, 2020