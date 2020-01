Στρατιωτικό προσωπικό στη Λιβύη για να εκπαιδεύσει τις δυνάμεις που είναι πιστές στην Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας και τον πρωθυπουργό, Φαγιέζ Αλ Σάρατζ, που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ στέλνει η Τουρκία, παρά τις όποιες δεσμεύσεις περί αντιθέτου τις προηγούμενες ημέρες από τα χείλη μάλιστα του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Οπως ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την γερμανίδα καγκελάριο, Ανγκελα Μέρκελ, το τουρκικό προσωπικό θα εκπαιδεύσει τις δυνάμεις του Σάρατζ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η κίνηση αυτή αναμένεται να δυναμιτίσει το κλίμα μετά τη συμφωνία κατά τη Διάσκεψη του Βερολίνου, στην οποία αποφασίστηκε -έστω κι αν δεν τηρείται στην πράξη- κατάπαυση του πυρός και απόσυρση τρίτων δυνάμεων.

Παράλληλα, ο τούρκος πρόεδρος έστειλε το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνος τους «αδελφούς Λίβυους» σε μία τέτοια δύσκολη στιγμή.

#BREAKING Supporting Libya's Government of National Accord 'not option but obligation pursuant to UN Resolution 2259,' says Turkish president

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 24, 2020