View this post on Instagram

Θα σας πω κάτι από τον Οθέλλο, που με εκφράζει απόλυτα και απευθύνεται σε ότι αγαπάω… «ΚΙ ΑΝ ΕΠΑΥΑ ΠΟΤΕ ΝΑ Σ'ΑΓΑΠΩ , ΘΑ ΞΑΝΑΠΕΦΤΑ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΧΑΟΣ».