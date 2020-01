View this post on Instagram

50 matches – what a milestone! It feels fantastic to reach this number for this great club, especially with a win. I would like to thank all of those who helped me so far and the welcoming atmosphere I got since day 1. C'mon Olympiacos! 🔴⚪ 50 αγωνες! Τι οροσημο! Φαινεται φανταστικο να φτασω αυτον τον αριθμο γι αυτον τον υπεροχο συλλογο, ειδικα με μια νικη. Θα ηθελα να ευχαριστησω ολους οσους με βοηθησαν εδω! #Olympiacos #WeKeepOnDreaming ​#thrylos #Karaiskaki