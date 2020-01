Μπορεί ο νέος δίσκος του Eminem να κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή, αλλά ήδη ο προκλητικός ράπερ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ένας λόγος είναι ότι ο – κατά κόσμον – Marshal Mathers καταφέρνει να σπάσει στο τραγούδι «Godzilla» το ρεκόρ του γρηγορότερου ραπ.

Στο τραγούδι του νέου του άλμπουμ «Music to Be Murdered By», ο Eminem λέει 229 λέξεις σε 30 δευτερόλεπτα!

Σε post στο Twitter το αναλύουν περισσότερο, τονίζοντας πως σε μισό λεπτό πρόλαβε να πει 339 συλλαβές, κάτι που αντιστοιχεί σε 11,3 συλλαβές το δευτερόλεπτο.

Eminem knocks out 229 words (containing 339 syllables) in 30 seconds on the song – "Godzilla". He raps 11.3 syllables per second. He out-performs 'Majesty' and "Rap God" on this verse in rapping speed by 1.0 and 1.7 syllables per second respectively. That's a new world record! pic.twitter.com/2UEDNkFQeZ

