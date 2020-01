Ολόκληρος ο μπασκετικός κόσμος, από την Ελλάδα μέχρι την Κίνα κι από τη Νιγηρία μέχρι τις ΗΠΑ έχει υποκλιθεί στο ταλέντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ακόμα και στον Βόρειο Πόλο να πάει, θα τσακώνονται οι γροιλανδικές φώκιες με τις αρκτικές αλεπούδες, για να συνοδεύσουν τις πολικές αρκούδες και να πάνε να του ζητήσουν αυτόγραφο.

Αλλά αν νομίζετε ότι ο Greek Freak περιορίζεται στους απανταχού μπασκετόφιλους, μάλλον δεν έχετε δει το βίντεο του Νεϊμάρ.

Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετωπίζουν την Παρασκευή τους Σάρλοτ Χόρνετς, με τον αγώνα να γίνεται στο Παρίσι, στο πλαίσιο ανοίγματος του ΝΒΑ σε άλλες ηπείρους.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός κατοικοεδρεύει στην «πόλη του φωτός» και σιγά που θα άφηνε το αθλητικό γεγονός της χρονιάς, για να δειπνήσει στο Guy Savoy, ένα από τα πιο κομψά εστιατόρια της γαλλικής πρωτεύουσας, με θέα στον Σηκουάνα.

Σιγά τον… πολυέλαιο κι ας θεωρείται το «κόσμημα» του ρεστοράν, κι ας χρονολογείται από το 1950, παρασκευής του Ιταλού Gino Sarfatti.

Ο Νεϊμάρ θα πάει να δει μπάσκετ και μάλιστα έστειλε μήνυμα (μέσω τουίτερ) στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Γεια σας, άκουσα ότι θα έρθουν ο Γιάννης και οι Μπακς στο Παρίσι.

Ελπίζω να απολαύσουν την πόλη. Τα λέμε στο παιχνίδι» είπε στην κάμερα, φορώντας τη φανέλα του Μιλγουόκι, δείχνοντας την ξεκάθαρη προτίμησή του. Αναμένουμε τη φωτογραφία με τους δύο σούπερ σταρ.

Cheers @neymarjr!! See you soon!!

Valeu Neymar…. até breve. Vai Bucks!!@redbullhoops | #FearTheDeer pic.twitter.com/IgvWcLrNRo

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 20, 2020