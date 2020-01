View this post on Instagram

Δευτέρα αργά το βράδυ δέχτηκα μήνυμα απο άνθρωπο της Euroleague, θεώρησα ότι ήταν για ευχές και δεν το διάβασα αμέσως. Το άνοιξα αργότερα και είδα ότι με ρωτούσαν αν θα ήθελα να κάνω τη βράβευση σου σε περίπτωση που έκανες το νέο ρεκόρ. Μου πήρε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να απαντήσω θετικά! Δεν θα μπορούσα να μην δεχθώ αυτήν την τεράστια τιμή να είμαι εκεί δίπλα όταν θα έγραφες ένα ακόμα μεγάλο κομμάτι στην ιστορία του μπάσκετ!! Άξιος για όσα έχεις καταφέρει και όλες τις υπερβάσεις που έχεις κάνει! Τυχερός που το απόλαυσε η οικογένειά σου (συγκινημένη και ας προσπαθούσε να κρύψει τα δάκρυά της.. ) μαζί με τον τόσο κόσμο στο γήπεδο και στην τηλεόραση.. Συγχαρητήρια μέχρι το επόμενο κουμπάρε!