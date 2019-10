Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα έσπευσε να υπερασπιστεί τον Μάρτιν Σκορσέζε στην αντιπαράθεση για την κινηματογραφική αξία των ταινιών της Marvel.

Ο φημισμένος σκηνοθέτης του «Apocalypse Now» 80 ετών τάχθηκε στο πλευρό του Μάρτιν Σκορσέζε μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουμιέρ στη Λυών της Γαλλίας, όπου βραβεύθηκε για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

Σύμφωνα με το AFP, ο Κόπολα έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις κριτικές του Σκορσέζε για το Marvel Cinematic Universe (MCU) – Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel επισημαίνοντας ότι τα έργα με τους υπερήρωες όχι μόνο «δεν είναι κινηματογράφος» αλλά και είναι και «απαράδεκτα».

«Όταν ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι οι ταινίες Marvel δεν είναι κινηματογράφος, έχει δίκιο επειδή περιμένουμε να μάθουμε κάτι από τον κινηματογράφο, αναμένουμε να κερδίσουμε κάτι, κάποιο φως, κάποια γνώση, κάποια έμπνευση» δήλωσε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος.

Martin Scorsese says he doesn't watch Marvel movies and that they are " not cinema." https://t.co/5mo8268CHN pic.twitter.com/bfrY1oWRkg

«Δεν ξέρω αν κάποιος κερδίζει κάτι από το να βλέπει την ίδια ταινία ξανά και ξανά. Ο Μάρτιν ήταν ευγενικός, όταν είπε ότι «δεν είναι κινηματογράφος». Δεν είπε ότι είναι απαράδεκτες, το οποίο λέω εγώ» τόνισε.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Guardians of the Galaxy» (Φύλακες του Γαλαξία) Τζέιμς Γκαν σχολίασε με ανάρτησή του στο Instagram ότι οι ταινίες υπερηρώων είναι όμοιες με το είδος των ταινιών του Κόπολα, ο οποίος ίσως είναι γνωστότερος για τα κινηματογραφικά έργα του με γκάνγκστερ.

Επεκτάθηκε, στο μεταξύ και στο Twitter όπου δήλωσε πως τον θλίβει η αρνητική κριτική ειδικά από τον «μεγάλο» Μάρτιν Σκορσέζε, δεν παρέλειψε όμως και να τον ευχαριστήσει για την συμβολή του στο κινηματογράφο όλα αυτά τα χρόνια.

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8

— James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019