Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής καταγράφεται και σήμερα, Τετάρτη, με τους βασικούς οδικούς άξονες να επιβαρύνονται σταδιακά όσο πλησιάζει η πρωινή ώρα αιχμής. Τα πιο σοβαρά προβλήματα από το κυκλοφοριακό εντοπίζονται στον Κηφισό.

Στο ρεύμα προς Λαμία, η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λένορμαν και εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Πειραιά παρατηρούνται καθυστερήσεις στον Κόκκινο Μύλο, καθώς και από τα Πατήσια έως τη Λένορμαν.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα εξόδου, από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Μποτιλιαρίσματα στο κέντρο της Αθήνας

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε πολλούς δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας. Μικρά μποτιλιαρίσματα καταγράφονται στην Αχαρνών, στην Πατησίων, αλλά και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το Καλλιμάρμαρο έως το Κολωνάκι.

Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης παρατηρούνται επίσης καθυστερήσεις, ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Σοβαρή δυσχέρεια αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον περιφερειακό Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων και η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτόν.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά.