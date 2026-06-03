Ο θρυλικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Πίμπο Μπράισον πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Ο βραβευμένος με Grammy, γνωστός για τις επιτυχίες και τα ντουέτα του, όπως τα “Beauty and the Beast”, “A Whole New World” και πολλά κλασικά R&B, πέθανε την Τρίτη, σύμφωνα με την οικογένειά του

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του με επίσημη ανακοίνωση, αναφέροντας ότι άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα.

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο καλλιτέχνης είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο τις προηγούμενες ημέρες και νοσηλευόταν.

Ο Πίμπο Μπράισον υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές φωνές της αμερικανικής R&B και soul σκηνής, με καριέρα που εκτεινόταν από τη δεκαετία του 1970 έως και τη δεκαετία του 2010. Η βαθιά, εκφραστική φωνή του τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές του είδους.

BREAKING: Legendary singer and songwriter Peabo Bryson has died at 75. The Grammy winner, known for his hit songs and duets, including “Beauty and the Beast,” “A Whole New World” and several R&B classics, died on Tuesday, according to his family.https://t.co/qGyKeR0MLH pic.twitter.com/AjWNEqXZnk — ABC News (@ABC) June 2, 2026

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του ξεχωρίζουν τα «Feel the Fire», «I’m So Into You», «Can You Stop the Rain», «If Ever You’re In My Arms Again» και «Reaching for the Sky».

Η διεθνής αναγνώριση και τα βραβεία Grammy

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε μέσα από τις συνεργασίες του με τη Disney, καθώς χάρισε τη φωνή του σε δύο από τα πιο εμβληματικά τραγούδια κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών. Το 1992 κέρδισε βραβείο Grammy μαζί με τη Σελίν Ντιόν για το «Beauty and the Beast» από την ομώνυμη ταινία, ενώ έναν χρόνο αργότερα βραβεύτηκε ξανά για το «A Whole New World» από το «Aladdin», το οποίο ερμήνευσε μαζί με τη Ρετζίνα Μπελ.

Η συγκινητική ανακοίνωση της οικογένειας

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε: «Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η μοναδική φωνή του Πίμπο αποτέλεσε το soundtrack μερικών από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας».

Και πρόσθεσε: «Η μουσική του συνόδευσε γενιές ανθρώπων σε στιγμές αγάπης, χαράς και παρηγοριάς, δημιουργώντας μια κληρονομιά που θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον αγάπησαν».

Οι τελευταίες του εμφανίσεις

Πρόσφατα, ο Πίμπο Μπράισον είχε εμφανιστεί σε συναυλία στη Τζόρτζια μαζί με τον Τζέφρι Όσμπορν, ενώ προετοίμαζε νέα περιοδεία με τίτλο «Golden Touch», γιορτάζοντας τα 50 χρόνια παρουσίας του στη μουσική βιομηχανία.

Μόλις τον περασμένο Απρίλιο, είχε γιορτάσει τα 75ά του γενέθλια, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με φίλους και οικογένεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδεικνύοντας πως η αγάπη του για τη μουσική και τη ζωή παρέμενε αμείωτη μέχρι το τέλος.