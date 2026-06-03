Άγρια επίθεση σημειώθηκε στην Παιανία την περασμένη Παρασκευή (29 Μαΐου 2026), όταν ομάδα περίπου τριάντα ατόμων –ανάμεσά τους και ανήλικοι– επιτέθηκε με ρόπαλα σε συνομήλικούς τους, τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, όπου η ομάδα των δραστών πλησίασε τους ανήλικους και άρχισε να τους απειλεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η επίθεση πήρε βίαιη τροπή, με έναν από τους δράστες να χτυπά στο κεφάλι έναν ανήλικο χρησιμοποιώντας ρόπαλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες δεν περιορίστηκαν στη βίαιη επίθεση. Αφαίρεσαν από φίλο του τραυματία ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια αξίας 150 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στην περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους. Λίγο αργότερα, κοντά στο κοιμητήριο της Παιανίας, εντοπίστηκε αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους μετά την επίθεση.

Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης παραμένει σε εξέλιξη.