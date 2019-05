View this post on Instagram

Σήμερα το βράδυ έζησα μια απίστευτη εμπειρία ! Είδα πως ο κόσμος όταν είσαι αληθινός , τίμιος , ειλικρινής , αφοσιωμένος ολοκληρωτικά ενώνεται και σε τιμά ! Όλα αυτά για έναν υπέροχο άνθρωπο , για έναν σεμνό αγωνιστή , για τον Καλύτερο , πιο πετυχημένο , Ιστορικό δήμαρχο αυτής της χώρας . Τον Ανδρέα Παχατουρίδη . Τον Ανδρέα που ένωσε όλο το Περιστερι , έναν από τους μεγαλυτερους δημους της Ελλαδας με περισσότερο από μισό εκατομμύριο κόσμο , που τιμήθηκε με το ασύλληπτο ποσοστό του 74% , που είναι ο μοναδικός δήμαρχος στην Ιστορία της αυτοδιοίκησης που εκλέγεται για 5η τετραετία με τα ποσοστά του να ανεβαίνουν ΚΑΘΕ φορά !!! Είδα το δήμαρχο μας συγκινημένο , τα παιδιά του , την οικογένεια του να στέκεται με σεμνότητα ,χαρά και συγκίνηση στι πλευρό του (όχι μόνο σήμερα … ΠΑΝΤΑ !!!) Τον κόσμο να καμαρώνει ,να χαίρεται και να γιορτάζει για τον Ανδρέα του , τους συνυποψήφιους μου ,τους αντιδημαρχους να είναι τόσο χαρούμενοι , τους συνεργατες του δημάρχου και όλους όσους δουλέψανε σκληρά ,εθελοντικά να αισθάνονται δικαίωση και ευτυχία .. Με θυμάμαι σε κάποια στιγμή αγκαλιά με το Βασίλη το Μπετση να κλαίμε γιατί νιώσαμε βαθιά μέσα μας συγκίνηση για αυτόν τον άνθρωπο που καταφέρνει να αγγίξει τις καρδιές όλων μας , να μας εμπνέει , να μας ενώνει ,να μας διδάσκει ηθος και ευπρέπεια σε κάθε του βήμα .. Μπράβο Δήμαρχε μας ! ΔΙΚΑΙΩΣΗ στο μεγαλείο της ! Σ αγαπώ και είμαι δίπλα σου ♥️ _____ Όσον αφορά τα παρα πολλά μηνύματα σας που με τόση αγάπη και ενδιαφέρον με ρωτάτε τι γίνεται με τη δική μου εκλογή, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι δε μπορώ να πω κάτι πριν ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα , αλλά τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι η αγκαλιά σας ήταν τόσο ανοιχτή που με υποδέχτηκε και με έβαλε μέσα της σε ανέλπιστο βαθμό και με ασύλληπτη δυναμική … @andreas_pachatouridis