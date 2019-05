Οι Μπακς φιλοξενούν στις 03:30 τους Ράπτορς στο Game 5 της σειράς των τελικών στην Ανατολή (COSMOTE SPORT 4 HD) και το ΝΒΑ άρχισε ήδη να… αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ και τι καλύτερο από το συνδυάσει τη διάκριση αυτή οδηγώντας τα «ελάφια» στο 3-2 επί του Τορόντο που θα φέρει το Μιλγουόκι μόλις μία νίκη μακριά από τους τελικούς του ΝΒΑ.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο που ετοίμασε το επίσημο σάιτ του ΝΒΑ.

"THE GREEK BASKETBALL GOD" @Giannis_An34 x #NBAPlayoffs

ECF Game 5 TONIGHT on @NBAonTNT at 8:30pm/et in Milwaukee! pic.twitter.com/xYmZnxgTsG

— NBA (@NBA) May 23, 2019