Ο τρόπος με τον οποίο έχασαν οι Σίξερς το ματς από τους Ράπτορς με το απίθανο καλάθι του Λέοναρντ στη λήξη, είναι η αλήθεια πως δεν χωνεύεται εύκολα.

Ειδικά για τον Ζοέλ Εμπίντ που είχε αναλάβει το μαρκάρισμα του άσου των Ράπτορς στην τελευταία φάση.

Με το τέλος του ματς, ο Καμερουνέζος σέντερ δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα με τον Γκασόλ να προσπαθεί να τον παρηγορήσει ενώ ακόμη και μέσα στα αποδυτήρια δεν μπορούσε να συνέλθει με τις κάμερες να αποτυπώνουν την απογοήτευσή και τη στεναχώρια του.

Δείτε τα βίντεο:

Joel Embiid was emotional following the Game 7 loss in Toronto. pic.twitter.com/N5bPgKyhHz

— ESPN (@espn) 13 Μαΐου 2019