Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΑΕΚ σε φιλικό παιχνίδι και φαίνεται πως ο Ρικ Πιτίνο ήθελε όσο τίποτε άλλο το ματς αυτό.

Μάλιστα αρκετή ώρα μετά το τέλος του κατά την προσφιλή του συνήθεια ο Αμερικανός τεχνικός πήγε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και ευχαρίστησε τον προπονητή της Ένωσης, Λούκα Μπάνκι.

«Ευχαριστώ την ΑΕΚ και τον σπουδαίο προπονητή Λούκα Μπάνκι για το εσωτερικό διπλό σήμερα. Δύο «σκουριασμένες» ομάδες που το χρειάζονταν» έγραψε στο Twitter o προπονητής του Παναθηναϊκού.

Δείτε το μήνυμα του Αμερικανού τεχνικού των πράσινων για το φιλικό με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ:

Thank you to AEK and their great Coach Luca for the scrimmage today. Two rusty teams that needed it.

— Rick Pitino (@RealPitino) May 12, 2019