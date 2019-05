Οι Μπακς επικράτησαν άνετα των Σέλτικς στο Μιλγουόκι και εξασφάλισαν την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε τη νίκη – πρόκριση των ελαφιών δηλώνοντας χαρούμενος, αλλά κραταεί χαμηλά τη μπάλα ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο Greek Freak τόνισε ότι η διαφορετική προσέγγιση των Μπακς μετά την ήττα στο πρώτο ματς από τους Σέλτικς έδωσε την πρόκρισή στην ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη:

«Είναι κάτι φανταστικό. Ήρθαμε αποφασισμένοι κι έτοιμοι, δεν πήραμε το ματς στα χαλαρά και κάναμε τη δουλειά μας. Αμυνθήκαμε καλά, κυκλοφορήσαμε την μπάλα και τελειώσαμε τη σειρά. Στο πρώτο ματς δεν ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι, δεν ήμασταν οι… εαυτοί μας.

Στη συνέχεια εμφανιστήκαμε με διαφορετική προσέγγιση, με ένστικτο δολοφόνου και πήραμε τέσσερις νίκες. Τόσο οι Ράπτορς όσο και οι Σίξερς είναι καλές ομάδες. Όποιος και να είναι αντίπαλος θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εμείς κοιτάμε τους εαυτούς μας, αν συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα θα είμαστε μια χαρά», τόνισε ο 24χρονος σούπερ σταρ.

"We came and did our job." 💪

–@KristenLedlow caught up with Giannis after the Bucks secure a spot in the Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/VECMqWSPIJ

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 9, 2019