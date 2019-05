Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί πηγή έμπνευσης με αυτά που κάνει εντός παρκέ και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μάλιστα, η αντίδρασή του έπειτα από ένα κάρφωμα του Πατ Κόνατον στον πέμπτο αγώνα των Μπακς με τους Σέλτικς ώθησε το ΤΝΤ να πάρει κάποιες καλλιτεχνικές… ελευθερίες.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίκτυο που καλύπτει τα playoffs του NBA πήρε» τον «Greek Freak» και τον πρόσθεσε σε έναν από τους διασημότερους πίνακες ζωγραφικής, την «Κραυγή» του Έντβαρντ Μουνκ.

Η νίκη των Μπακς στον 5ο αγώνα ήταν έργο τέχνης«, αναφέρει το σχετικό tweet που έκανε το ΤΝΤ για το έργο τέχνης που δημιούργησε μετά και την νίκη των Μπακς με 116-91 κόντρα στους Σέλτικς.

The @Bucks' Game 5 win was a work of art! 😱😂 pic.twitter.com/sP6FncN60C

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 9, 2019