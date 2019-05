Ραγδαίες εξελίξεις

Συνταρακτικές είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά το διαδικτυακό κάλεσμα του Χουάν Γκουαϊδό – υπό την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων – να δοθεί τέρμα στην «υφαρπαγή της εξουσίας» από τον Μαδούρο.

Λαός και στρατός είναι στους δρόμους, ενώ δακρυγόνα και συγκρούσεις ξέσπασαν κοντά στην αεροπορική βάση όπου ο Γκουαϊδό βιντεοσκόπησε το μήνυμα του. Η κυβέρνηση Μαδούρο ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο, ωστόσο ο υπουργός Πληροφοριών έκανε λόγο για «μικρή ομάδα στρατιωτικών» που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν πραξικόπημα.

Ο Γκουαϊδό, ο ηγέτης της ελεγχόμενης από την αντιπολίτευση Εθνοσυνέλευσης, τον Ιανουάριο επικαλέστηκε το Σύνταγμα προκειμένου να αναλάβει προσωρινός πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως η επανεκλογή του Μαδούρο το 2018 ήταν παράνομη. Πενήντα χώρες – μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ – έχουν αποδεχτεί τον Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Κρίσιμος για τις εξελίξεις στη χώρα είναι ο στρατός, που μέχρι πρότινος υποστήριζε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Δείτε live εικόνα από τη Βενεζουέλα:

Το μήνυμα του Γκουαϊδό

Ο Γκουαϊδό εκφώνησε μήνυμα από την αεροπορική βάση Λα Καρλότα του Καράκας και στη συνέχεια το ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο τρίλεπτο βίντεο, ανήγγειλε την «τελική φάση» της «Επιχείρησης Ελευθερία» για την απομάκρυνση του αριστερού προέδρου Μαδούρο.

Στο πλευρό του Γκουαϊδό, εμφανίζονται άνδρες με στρατιωτική στολή, καθώς και ο Λεοπόλντο Λόπεζ, ηγέτης της αντιπολίτευσης που ήταν για καιρό σε κατ’ οίκον περιορισμό.

«Η στιγμή είναι τώρα» λέει ο Γκουαϊδό. «Η τελική πράξη του τέλους του σφετερισμού της εξουσίας ξεκίνησε σήμερα».

«Λαέ της Βενεζουέλας, πρέπει να βγούμε στους δρόμους να υπερασπιστούμε την δημοκρατία και να αποκαταστήσουμε την ελευθερία μας. Οργανωμένοι και ενωμένοι, ο στρατός θα πρέπει να αναπτυχθεί στους δρόμους του Καράκας για να προστατευτεί το Σύνταγμά μας», ανέφερε ο Γκουαϊδό.

«Οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει τη σωστή απόφαση και υπολογίζουν στην υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας. Οι άνθρωποι της Βενεζουέλας άρχισαν το τέλος του σφετερισμού. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με τις κύριες στρατιωτικές μονάδες της ένοπλης δύναμης που ξεκίνησαν την τελική φάση της «Επιχείρησης Ελευθερία». Οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει τη σωστή απόφαση και υπολογίζουν στην υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

«Οι ένοπλες δυνάμεις δεν υποστηρίζουν τον Μαδούρο» – O στρατός στους δρόμους

«Oι ένοπλες δυνάμεις δεν υποστηρίζουν τον Μαδούρο», υποστηρίζει ο Χουάν Γκουαιδό σε συνέντευξή του στο ισπανόφωνο CNN.

«Προφανώς, δεν υπάρχει στήριξη των ενόπλων δυνάμεων στο καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο», τόνισε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο με το οποίο καλεί σε εξέγερση το λαό της Βενεζουέλας.

«Είναι μεγάλη είδηση για ολόκληρη τη χώρα ότι ο στρατός των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας έκανε αυτό το βήμα. Αυτό ήταν θεμελιώδες όχι μόνο για τη μετάβαση, αλλά για την ανάκτηση της κυριαρχίας της Βενεζουέλας. Είμαστε δίπλα στους νομοθέτες μας, τον στρατό και σύντομα στον λαό της Βενεζουέλας. Είμαστε αποφασισμένοι να κατακτήσουμε την ελευθερία για τη χώρα μας», υποστήριξε.

Ήδη στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας, έκαναν την εμφάνισή τους στρατιωτικά οχήματα.

National Guard armoured vehicles move through the streets of Chacao in #Caracashttps://t.co/UERT2LbZN9 pic.twitter.com/6bFBwSm5Zq — RT (@RT_com) April 30, 2019

To δίκτυο TV Venezuela Noticias που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, μετέδωσε εικόνες που δείχνουν πάνοπλους στρατιώτες να έχουν πάρει θέσεις σε μια γέφυρα του Καράκας, ενώ φαίνονται και κούτες με μπανάνες, πράγμα που σημαίνει ότι περιμένουν να μείνουν εκεί για αρκετό διάστημα.

VIDEO: Reported footage of rebel soldiers on the streets of #Caracas #Venezuela calling on people to join them. – @ronnarisquezpic.twitter.com/V1jUiNTz0j — Conflict News (@Conflicts) April 30, 2019

Δακρυγόνα και συγκρούσεις στην αεροπορική Λα Καρλότα

Λίγη ώρα αφού είδε το φως της δημοσιότητας το video του Γκουαϊδό, στρατιωτικοί πιστοί στον Μαδούρο συγκρούστηκαν με δυνάμεις πιστές στον Γκουαϊδό κοντά στην αεροπορική βάση La Carlota. Έγινε και χρήση δακρυγόνων.

BREAKING: Guaido’s forces and Maduro’s forces clashing in Venezuela currently after Guaido appeared in a video surrounded by millitery. #Guaido #Venezuela pic.twitter.com/HwM2KcyOeg — Global News Network (@GlobalNews77) April 30, 2019

(#ATENCIÓN) Detonaciones de bombas lacrimógenas en los alrededores de la Base Aérea La Carlota #30Abr https://t.co/eKZ5PuV29b pic.twitter.com/9H9YTzMrYP — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) April 30, 2019

Funcionarios de la GN detonaron bombas lacrimógenas en el distribuidor Altamira la mañana de este #30Abr Reportó @LuisOlavarrieta pic.twitter.com/GHUO7lWc9M — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) April 30, 2019

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για την ύπαρξη πυροβολισμών, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υποστηρικτών του Χουάν Γκουαϊδό, στην πρωτεύουσα Καράκας.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί, κοντά στην αεροπορική βάση «Λα Καρλότα», ενώ σε βίντεο διακρίνονται στρατιωτικοί να συλλαμβάνουν στρατιωτικούς.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του ηγέτη της αντιπολίτευσης, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

#TensiónEnVenezuela Delicada situación de orden público en cercanías a base aérea La Carlota en Caracas: se escuchan ráfagas de disparos https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/MSURaLIen8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 30, 2019

#30Abr Funcionarios de la GNB se unen a @jguaido y neutralizan a componente que se dirigía a reprimir. pic.twitter.com/Vvw8iOg7VZ — Sabrina Martín (@SabrinaMartinR) April 30, 2019

Η κυβέρνηση λέει ότι έχει τον έλεγχο

Η αντίδραση της κυβέρνησης Μαδούρο ήταν άμεση. Ο υπουργός Πληροφοριών της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκεζ έκανε λόγο για πραξικόπημα σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τον ίδιο «μικρή ομάδα στρατιωτικών συντάχθηκε με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα». Ο Ροντρίγκεζ τόνισε πως η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μια μικρή ομάδα «προδοτών στρατιωτικών» που επιδιώκουν να προωθήσουν ένα πραξικόπημα.

Maduro spokesman confirms coup underway in Venezuela. Says ‘small number of military’ have joined forces with the opposition. Numbers not yet clear. https://t.co/yYFgm5ApYZ — Eva Golinger (@evagolinger) April 30, 2019

Ωστόσο, αργότερα άλλοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης Μαδούρο υποστήριξαν ότι διατηρείται ακόμα ο έλεγχος. Ο υπουργός Άμυνας της Βλαντίμιρ Παντρίνο υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας στηρίζουν τον αριστερό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Αναφερόμενος στην ανάρτηση του Γκουταίδό, o Παντρίνο είπε ότι όλες οι στρατιωτικές μονάδες αναφέρουν ότι η κατάσταση είναι κανονική στα στρατόπεδα κι ότι στηρίζουν τους νόμιμους διοικητές τους. Πρόσθεσε δε ότι ο στρατός «απορρίπτει αυτό το πραξικόπημα που αποσκοπεί στο να φέρει τη βία στη χώρα» κι ότι «οι ψευτοπολιτικοί ηγέτες » χρησιμοποίησαν ένοπλους στρατιώτες και αστυνομικούς σε δημόσιο δρόμο της πόλης «για να προκαλέσουν άγχος και τρόμο». «Πάντα πιστοί, ουδέποτε προδότες» τέλειωσε το μήνυμά του στο Twitter.

Ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ηγέτης της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας, δήλωσε πως η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να καταλάβει την αεροπορική βάση και κάλεσε τους υποστηρικτές του Μαδούρο να συγκεντρωθούν μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στο Καράκας.

Καταγγελίες για μπλόκο στα social media

Την πρόσβαση στους πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πως έχει αποκλείσει η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδουρό μετά τις δραματικές εξελίξεις στη χώρα με το κάλεσμα του Χουάν Γκουαϊδό σε στρατιωτική εξέγερση.

Το καθεστώς Μαδούρο έχει ήδη αποκλείσει την πρόσβαση από το Twitter, το YouTube, το Facebook και το Instagram, με τους πολίτες να φοβούνται ότι σύντομα δεν θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Χρήστης του Twitter μάλιστα, με ανάρτησή του δημοσιεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία οι Βενεζουελάνοι δεν έχουν πρόσβαση. Καταγγέλλει δε, ότι τα συγκεκριμένα δίκτυα τα έχει μπλοκάρει η κυβέρνηση Μαδούρο.

Estas son las Redes Sociales que se encuentran bloqueadas o restringidas a través de ABA de la estatal controlada por la dictadura de Nicolás Maduro. YouTube – Facebook – Instagram – Periscope – Twitter entre otras. pic.twitter.com/pgTHFf0gHG — Melanio Escobar (@MelanioBar) April 30, 2019

Διαδηλώσεις για την Πρωτομαγιά

Διαδηλώσεις προγραμματίζονται για αύριο, 1η Μαΐου, περιλαμβανομένης της «μεγαλύτερης πορείας στην ιστορία της Βενεζουέλας», όπως την αποκαλεί ο Γουαϊδό, στο πλαίσιο της «οριστικής φάσης» της προσπάθειάς του να αναλάβει την εξουσία προκειμένου να προκηρύξει νέες εκλογές.

Περίπου 50 χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο αποκαλεί τον Γκουαϊδό μαριονέτα των ΗΠΑ που επιδιώκει να τον εκδιώξει με πραξικόπημα. Η κυβέρνηση έχει συλλάβει τον ανώτατο σύμβουλό του, στέρησε τον Γκουαίδό από την κοινοβουλευτική ασυλία του και ξεκίνησε διάφορες έρευνες σε βάρος του. Του απαγόρευσε επίσης να εγκαταλείψει τη χώρα, απαγόρευση την οποία παραβίασε ανοικτά ο Γκουαϊδό νωρίτερα φέτος.

Την περασμένη εβδομάδα ο Γκουαϊδό είπε πως ο σύμμαχός του στο Κογκρέσο -ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Χιλμπέρ Κάρο- συνελήφθη, και πως 11 μέλη της ομάδας του κλήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον της υπηρεσίας πληροφοριών Σεμπίν.

Παρακολουθεί τις εξελίξεις η διεθνής κοινότητα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί και παρακολουθούμε την εν εξελίξει κατάσταση στη Βενεζουέλα», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.

O Αμερικανός γερουσιαστής κάλεσε τον στρατό να υποστηρίξει τον Γκουαϊδό. Την υποστήριξη των ΗΠΑ στην «Επιχείρηση Ελευθερία» διαβεβαίωσε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ΜΆικ Πομπέο.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019

Την ίδια στο Κρεμλίνο ο σύμμαχος του Νικολάς Μαδούρο, Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε το θέμα της Βενεζουέλας με τους συμβούλους ασφαλείας του. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν συζήτησε τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα στη διάρκεια προγραμματισμένης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας και «έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στα ρεπορτάζ για απόπειρα πραξικοπήματος».

Μέχρι στιγμής, Κολομβία και Ισπανία δήλωσαν ότι δεν υποστηρίζουν οποιοδήποτε στρατιωτικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα.