Ανέβηκαν οι μετοχές του

Μετά το «The Bohemian Rhapsody» για το οποίο βραβεύθηκε με Όσκαρ, ο Ράμι Μάλεκ θα αναλάβει το ρόλο του βασικού κακού στη νέα ταινία του 007.

Σύμφωνα με το Collider ο Μάλεκ βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για τον ρόλο, υπό σαφώς καλύτερους όρους μετά τη βράβευσή του από την Ακαδημία.

Ο ηθοποιός υπήρξε ως σκέψη για το καστ από τον Δεκέμβριο αλλά σύμφωνα με το περιοδικό Variety, ο φόρτος εργασίας του με τη τηλεοπτική σειρά Mr Robot, στην οποία υποδύεται έναν χάκερ με αγχώδη διαταραχή, αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα που δεν θα του επέτρεπε να αναλάβει τον νέο ρόλο.

Ωστόσο, αυτό φαίνεται να διευθετείται, καθώς τα γυρίσματα της ταινίας έχουν πάρει αναβολή.

Η 25η ταινία Τζέιμς Μποντ

Αν και η 25η ταινία του 007 έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2020, η συζήτηση γι’ αυτήν έχει ήδη φουντώσει.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θα φέρει τον τίτλο «Shatterhand», κάτι που έφερε στο μυαλό το βιβλίο του 2001 του Raymond Benson, με τίτλο «Never Dream of Dying». Για όποιον δεν γνωρίζει, στις ιστορίες του Benson βασίστηκαν οι ταινίες με τον Pearce Brosnan, «Tomorrow Never Dies», «The World Is Not Enough» και «Die Another Day».

Όσον αφορά στον Ντάνιελ Κρέγκ είναι γνωστό πως θα είναι η τελευταία ταινία της σειρά Τζέιμς Μποντ στην οποία θα συμμετάσχει. Από την πλευρά του πρωταγωνιστή διέρρευσε το ότι έχει αποφασίσει να μην βάψει τα μαλλιά του και έτσι να γίνει ο πρώτος πράκτορας 007 με γκρι κροτάφους.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στην Daily Mail δεν έχει σκοπό ούτε να βάψει τα μαλλιά του, αλλά ούτε και να καλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα σημάδια της ηλικίας από το πρόσωπο του.

Ο πράκτορας που περνάει τον περισσότερο χρόνο του για να κυνηγάει το έγκλημα και είναι λογικό που ο ηθοποιός επέμεινε να μην τον παρουσιάσει τέλειο και αψεγάδιαστο όπως οι προηγούμενοι.