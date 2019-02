Το φανταστικό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την ασίστ του Στεφ Κάρι, εντυπωσίασε όλους τους δημοσιογράφους που μετέδωσαν το All Star Game.

Το ΝΒΑ μάλιστα δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter στο οποίο ακούγονται οι καλύτερες περιγραφές ανά τον κόσμο για τη θεαματικότερη φάση της βραδιάς.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε το ΝΒΑ:

#StephCurry to #Giannis …as heard around the world! pic.twitter.com/GztJb7Vf0l

— NBA (@NBA) February 18, 2019