Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter,ο επιθετικός του Άγιαξ, Κλαας Γιαν-Χούντελαρ καταδίκασε τα επεισόδια που έγιναν στο ΟΑΚΑ.

«Ελπίζω να είναι όλοι καλά και να πιάσουν αυτόν τον ηλίθιο», έγραψε, αναφερόμενος στους τραυματίες οπαδούς του Αίαντα και αυτόν που πέταξε την μολότοφ στην κερκίδα των φιλοξενούμενων.

Το μήνυμα του Ολλανδού επιθετικού:

Hope Everybody is fine and they Will catch this idiot.. https://t.co/niNpPOA0wK

— Klaas Jan Huntelaar (@KJ_Huntelaar) November 27, 2018