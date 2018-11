View this post on Instagram

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδος Αλέξανδρος Πασχαλάκης, στέκεται αρωγός στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά τεχνητού μέλους υπερ της εννιάχρονης Ουρανίας Κωστελιδου, και προσφέρει την φανέλα από τον αγώνα με την Εσθονία για το Nations League. Η μικρή σε τροχαίο τον Ιούλιο του 18 στην Άνω Ποταμια Κιλκίς, υπέστη ακρωτηριασμό του αριστερού χεριού και έχασε και την μητέρα της. Τώρα σε δημοπρασία, στο www.charityidols.gr "Solidarity 4 Ever"" #alexandrospaschalakis #paschalakis #ethnikiellados #charityidols #solidarity4ever #happycharity #helpourania