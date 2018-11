Ιστορική ήταν η χθεσινή μέρα για τον Τόμας Μίλερ που παρά το άσχημο αποτέλεσμα της Γερμανίας κόντρα στην Ολλανδία για το Nations League, είχε λόγο να χαμογελάει.

Ο άσος της Μπάγερν που πέρασε αλλαγή στο ματς κόντρα στους «οράνιε» στο 66′ αντί του Γκνάμπρι, έφτασε τις εκατό συμμετοχές με τα «πάντσερ» αν και είναι μόλις 29 ετών. Ο Μίλερ γίνεται ο 11ος Γερμανός που φτάνει τις 100 συμμετοχές, με τον Λόταρ Ματέους να είναι πρώτος στη σχετική λίστα με 150.

Ο Μίλερ σε αυτές τις 100 εμφανίσεις του έχει καταγράψει 38 γκολ, ενώ έχει στεφθεί και Πρωταθλητής Κόσμου το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας.

Οι υπόλοιποι δέκα με εκατό συμμετοχές και άνω είναι οι εξής:

Lothar Matthäus (150)

Miroslav Klose (137)

Lukas Podolski (130)

Bastian Schweinsteiger (121)

Philipp Lahm (113)

Jurgen Klinsmann (108)

Jürgen Kohler (105)

Per Mertesacker (104)

Franz Beckenbauer (103)

Thomas Häßler (101)

