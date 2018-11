Η κυπριακή NAVTEX

Με NAVTEX απαντά η Κυπριακή Δημοκρατία στις προκλήσεις της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, όπου διεξάγονται οι γεωτρήσεις της ExxonMobil δεσμεύοντας μία αρκετά μεγάλη περιοχή για πραγματοποίηση πολυεθνικής άσκησης, με έναρξη από σήμερα.

Σύμφωνα με το Hellas Journal η ασκηση θα διεξαχθεί μεχρι τις 15 Δεκεμβρίου σε μεγάλη περιοχη, η οποία επικαλύπτει και την γεώτρηση στο Οικόπεδο 10 στο στόχο «Δελφύνη». Να σημειωθεί ότι η εν λόγω άσκηση χαρακτηρίζεται «ασπίδα» για το πλωτο γεωτρύπανο της EXXON MOBIL.

Η κυπριακή NAVTEX έχει ως εξής:

20 1000 UTC NOV 2018

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG NR 388/18

MULTINATIONAL NAVAL EXERCISES ARE TAKING PLACE ON:

20 NOV 18 UNTIL 15 DEC 18

IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

33 23.000 N 031 09.000 E

33 42.000 N 032 47.000 E

34 21.000 N 033 02.000 E

34 31.000 N 033 27.000 E

33 28.000 N 033 18.000 E

33 10.000 N 031 52.000 E