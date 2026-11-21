Στο 4% ανεβαίνει ο πληθωρισμός φέτος και στο 2,8% το 2027 l Στο 2,9% η αύξηση των συντάξεων

Με υψηλότερο πληθωρισμό από τις αρχικές προβλέψεις αλλά και με επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3%, κατατέθηκε χθες στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027.

Η ακρίβεια αποδεικνύεται πιο επίμονη από ό,τι υπολόγιζε το οικονομικό επιτελείο, το οποίο αναθεωρεί προς τα πάνω την εκτίμηση για τον φετινό πληθωρισμό στο 4% από 3,8% του προσχεδίου και στο 2,8% από 2,6% για το 2027.

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Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει το πακέτο φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, από 135,8% του ΑΕΠ φέτος στο 128,5% το 2027.

«Το 2026 κατακτούμε ένα ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά έπειτα από είκοσι χρόνια, η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ενωση», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος, μαζί με τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, κατέθεσε τον προϋπολογισμό στη Βουλή αποκλειστικά σε άυλη ψηφιακή μορφή, με τους πολίτες να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο σύνολό του μέσω QR code.

Τα βασικά μεγέθη και οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 διαμορφώνονται ως εξής:

Ανάπτυξη. Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,3% το 2027 από 2% φέτος, καταγράφοντας υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από την ευρωζώνη, για την οποία η Κομισιόν προβλέπει 1,2%. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες εμφανίζονται πιο συγκρατημένες για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τοποθετώντας την ανάπτυξη στο 1,8% για το 2026 και μόλις στο 1,5% για το 2027, χαμηλότερα κατά 0,8% από την κυβερνητική πρόβλεψη για την επόμενη χρονιά. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ φέτος σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027.

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Πληθωρισμός. Η αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων αναμένεται να στηριχθεί κυρίως στην υποχώρηση των ενεργειακών πιέσεων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει εναρμονισμένο πληθωρισμό 4,1% για το 2026 και 3,2% για το 2027, έναντι 3,8% και 2,6% αντίστοιχα στο εθνικό μακροοικονομικό σενάριο. Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων ενεργειακών πιέσεων, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρόσθετο κονδύλι 200 εκατ. ευρώ. Οπως ανέφερε ο Θάνος Πετραλιάς, το ποσό προορίζεται «προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους».

Μισθοί. Οι αμοιβές ανά μισθωτό προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9% το 2027 από 3,7% φέτος, αλλά σε πραγματικούς όρους η αύξηση περιορίζεται στο 1,3%. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα φέρει νέα αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων για τους οποίους προβλέπεται επίδομα γιορτών 500 ευρώ από τα Χριστούγεννα του 2027.

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Συντάξεις. Για τους συνταξιούχους, η αύξηση των κύριων συντάξεων υπολογίζεται στο 2,9% από τον Ιανουάριο του 2027 έναντι 2,8% του προσχεδίου.

Ανεργία. Αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος.

Ιδιωτική κατανάλωση. Προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5% από 1,4% το 2026.

Επενδύσεις. Τον βασικό κινητήρα της ανάπτυξης αποτελούν οι επενδύσεις, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027 από 7,7% φέτος. Ωστόσο, η Κομισιόν προβλέπει αύξηση μόλις 2,5%.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, οι επενδύσεις αναμένεται να φθάσουν στο 19,8% του ΑΕΠ το 2027, στο υψηλότερο επίπεδο μετά το 2009, παραμένοντας πάντως χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (21,4%). Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης, ενισχύεται στα 11 δισ. ευρώ από 9,8 δισ. ευρώ το 2026 ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων ύψους 29,3 δισ. ευρώ.

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Εξαγωγές και εισαγωγές. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,1% το 2027 από 2,9% φέτος, ενώ οι εισαγωγές θα συνεχίσουν να κινούνται με ταχύτερο ρυθμό, 4%, έναντι 4,4% το 2026. Οι τουριστικές εισπράξεις αναμένεται να ενισχυθούν κατά 5,9%, έπειτα από εκτιμώμενη αύξηση 7,7% φέτος.

Φορολογικά έσοδα και δαπάνες. Παρά τις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, τα έσοδα από φόρους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,81 δισ. ευρώ ή 2,4% το 2027, φθάνοντας τα 77,95 δισ. ευρώ από 76,14 δισ. ευρώ το 2026. Αντίθετα, οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, αναμένεται να μειωθούν από 87,91 δισ. ευρώ φέτος σε 85,78 δισ. ευρώ το 2027, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πλεονάσματα. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 3,2% το 2027, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 0,6% φέτος και 0,1% το επόμενο έτος.

Φοροαπαλλαγές. Στις 1.339 ανέρχονται οι φοροαπαλλαγές που καταγράφονται στην Έκθεση Φορολογικών Δαπανών 2027 έναντι 1.236 το 2026, αυξημένες κατά 103. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των φοροαπαλλαγών φθάνει τα 26,29 δισ. ευρώ, από 22,88 δισ. ευρώ στην προηγούμενη έκθεση, καταγράφοντας αύξηση 3,41 δισ. ευρώ ή 14,9%.