Η σημασία της εξαγοράς της Fibank στη Βουλγαρία, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία μέσω της θυγατρικής της Postbank

Μεγαλώνει το αποτύπωμά της στο εξωτερικό η Eurobank, προχωρώντας στην εξαγορά της Fibank στη Βουλγαρία, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία μέσω της θυγατρικής της Postbank, δημιουργώντας έναν κορυφαίο τραπεζικό όμιλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ειδικότερα, η Eurobank θα αποκτήσει αρχικά ποσοστό 65% της Fibank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027, και στη συνέχεια θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές. Η αποτίμηση του συνόλου της βουλγαρικής τράπεζας ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ.

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Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 65% από τους δύο βασικούς μετόχους της Fibank, Ivailo Mutafchiev και Tzeko Minev, με τίμημα 6,731 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η κρατική Bulgarian Development Bank, η οποία κατέχει το 18%, έχει συμφωνήσει να διαθέσει τη συμμετοχή της, ενώ το υπόλοιπο 17% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Ο «γάμος» Postbank – Fibank αναμένεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία σε όρους συνολικού ενεργητικού και καταθέσεων, με μερίδιο αγοράς περίπου 21%.

«Εδραιώνουμε ένα κορυφαίο τραπεζικό σχήμα σε μία από τις βασικές μας αγορές», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, παρουσιάζοντας στους αναλυτές, μαζί με τον CFO Χάρη Κοκολογιάννη, τη συναλλαγή, η οποία στηρίζεται σε ισχυρό στρατηγικό σκεπτικό.

Οπως υπογράμμισε, η Βουλγαρία προσφέρει σημαντικές δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με κινητήριες δυνάμεις την υιοθέτηση του ευρώ, τη σύγκλιση των εισοδημάτων και τα σχετικά χαμηλά επίπεδα πιστωτικής διείσδυσης.

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«Η συναλλαγή αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Eurobank. Αυξάνει ουσιαστικά το μέγεθός μας στη Βουλγαρία και μας τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη οικονομική σύγκλιση της χώρας μετά την υιοθέτηση του ευρώ στις αρχές του έτους», ανέφερε ο Φωκίων Καραβίας.

Η νομική συγχώνευση των Postbank και Fibank αναμένεται το τελευταίο τετράμηνο του 2027.

Οι εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 12% και των κερδών ανά μετοχή κατά 7%.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας κεφαλαιακά αποδοτικής δομής, η οποία συνδυάζει την αξιοποίηση μέρους του πλεονάζοντος κεφαλαίου της Eurobank, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 30%-35% του συνολικού πλεονάζοντος κεφαλαίου, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ.

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Η αύξηση αντιστοιχεί περίπου στο 4% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της τράπεζας και θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας ταχείας κατάρτισης βιβλίου προσφορών (accelerated book building), χωρίς δικαιώματα προτίμησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή πορεία της Eurobank.

Για τον σκοπό αυτό συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η διαδικασία του book building θα ακολουθήσει, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Παράλληλα, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο τον στόχο για διανομή του 55% των κερδών στους μετόχους.

Η διοίκηση της Eurobank υπογράμμισε το επιτυχημένο ιστορικό εξαγορών στη Βουλγαρία, με συναλλαγές το 2016, το 2019 και το 2023, από τις οποίες επιτεύχθηκαν συνέργειες που αντιστοιχούσαν περίπου στο 50%-60% της βάσης κόστους των τραπεζών που αποκτήθηκαν.

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«Εχουμε επαναλάβει αυτή την επίδοση στο παρελθόν και γι’ αυτό είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι μπορούμε να επιτύχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση», σημείωσε ο Φωκίων Καραβίας.

Ηγετική παρουσία

Με την εξαγορά της Fibank, η Eurobank ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως ένας από τους ισχυρότερους ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποκτώντας ηγετική παρουσία σε τρεις βασικές αγορές.

Στην Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες, με μερίδιο περίπου 20% στις καταθέσεις και ισχυρή παρουσία στην εταιρική και λιανική τραπεζική, τη χρηματοδότηση έργων, τις ασφάλειες και τη διαχείριση περιουσίας.

Στην Κύπρο είναι η μεγαλύτερη τράπεζα, με μερίδιο 41% στις καταθέσεις και ηγετική παρουσία στη διαχείριση κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές εργασίες.

Πλέον, με την ενσωμάτωση της Fibank, αποκτά την πρώτη θέση και στη Βουλγαρία, με μερίδιο αγοράς περίπου 21% σε ενεργητικό και καταθέσεις.

«Η φιλοδοξία μας ήταν πάντα σαφής: να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό και διαφοροποιημένο όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις βασικές αγορές μας», ανέφερε ο Φωκίων Καραβίας.