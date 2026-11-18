«Εχω δεχθεί πληθώρα μηνυμάτων» και «εάν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι η επιστροφή μου εξυπηρετεί τα βέλτιστα συμφέροντα των μετόχων μας, των εργαζομένων μας, της ίδιας της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ και να αναλάβω ξανά τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου», ανέφερε σε χθεσινή δήλωσή του ο συνιδρυτής του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού Nvidia και «αρχιτέκτονας» της άνθησης της AI Τζένσεν Χουάνγκ, ούτε μία εβδομάδα μετά την παραίτησή του.

Στο φόντο είναι η ακρόασή του ενώπιον επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, την 1η Δεκεμβρίου, με επίκεντρο το ερωτικό σκάνδαλο με «άρωμα» κατασκοπείας, πέτρα του σκανδάλου την κινέζα επιχειρηματία Αλις Χουάνγκ και αναπάντητα ερωτήματα ακόμη και για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Είναι επίσης η απόρριψη του ίδιου του ΔΣ της Nvidia στις ασφυκτικές πιέσεις της Σίλικον Βάλεϊ και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην «κεφαλή» της εταιρείας.

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Παρά την εκρηκτική άνοδο της χρηματιστηριακής αξίας μιας εταιρείας αξίας 5 τρισ. δολαρίων, παρέμενε στην ουσία μια οικογενειακή επιχείρηση, με τη σύζυγο, τα δύο ενήλικα τέκνα τους (γιο και κόρη) και τον γαμπρό του πρώην CEO σε πόστα ευθύνης, χωρίς σαφή διαδοχή. Αντιμετωπίζονταν σαν «βασιλική οικογένεια», σύμφωνα με πηγή της «Wall Street Journal». Τώρα, καθώς οι πιέσεις στη Nvidia εντείνονται, τα στόματα ανοίγουν, «φωτογραφίζοντας» ως δούρειο ίππο την 35χρονη κόρη του, Μάντισον.

Φέρεται να έχει πολύ μεγαλύτερη εξουσία από όση αντιστοιχεί στον σημερινό ρόλο της ως ανώτερης διευθύντριας μάρκετινγκ προϊόντων για τη λεγόμενη Physical AI, ήτοι την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης σε άμεση αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο.

Μια μετεωρική εξέλιξη, εάν αναλογιστεί κανείς ότι η Μάντισον εντάχθηκε στη Nvidia το 2020, αφού πρώτα εκπαιδεύτηκε ως σεφ και σομελιέ, εργάστηκε για ένα διάστημα στον κλάδο του μάρκετινγκ για τη LVMH και σπούδασε στη London Business School (εκεί γνώρισε τον νυν σύζυγό της Νίκο Κάπρετς, έναν ελβετό πρώην αλπινιστή και σήμερα αντιπρόεδρο ανάπτυξης υποδομών AI της Nvidia).

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Με εκρηκτικό ταμπεραμέντο ανάλογο του πατέρα της και δρώντας ως de facto προσωπάρχης του, η Μάντισον έχει αποξενώσει κορυφαία στελέχη της Nvidia, γράφουν οι «New York Times», επικαλούμενοι ανώνυμες μαρτυρίες δώδεκα νυν και πρώην υπαλλήλων της εταιρείας. Εκτιμούν ότι, μέσα στην τελευταία τριετία, περισσότερα από δώδεκα βασικά στελέχη αποχώρησαν από τη Nvidia λόγω της αυταρχικής συμπεριφοράς της. Κάποια αναφέρουν ότι ο ίδιος ο πατέρας της επικαλούνταν τη Μάντισον ως «μπαμπούλα». «Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού την υποχρέωσε να παρακολουθεί για αρκετούς μήνες εβδομαδιαίες συνεδρίες για το στυλ διοίκησής της», αναφέρει το δημοσίευμα.

Πέρα από τη συμμετοχή σε κρίσιμες εταιρικές συσκέψεις, η θυγατέρα Χουάνγκ λέγεται ότι κινούσε τα νήματα στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία της Nvidia, χτίζοντας ένα προφίλ «ροκ σταρ» για τον πατέρα της και προσλαμβάνοντας την εταιρεία επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων Heller για να στηρίξει τη δημόσια εικόνα της οικογένειάς της. Την επιστράτευσε, γράφουν οι «New York Times», ακόμη και για τις αποκαλύψεις της αμερικανικής εφημερίδας πέριξ του σκανδάλου. Σύμφωνα με τρεις πηγές των «Financial Times», η Μάντισον συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της δημόσιας υπερασπιστικής γραμμής της Nvidia για τους δεσμούς με τη Megaspeed της Αλις, με έδρα τη Σιγκαπούρη, μέσω της οποίας φέρεται να εισάγονταν λαθραία μικροτσίπ υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα. Μπήκαν από πέρυσι στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών, μετά την προαγωγή του συζύγου τής Μάντισον. Συμφωνίες συνεργασίας που ο ίδιος επεδίωκε στην Ασία αναφέρονται ως πηγή ρήξης της ίδιας με τη νυν προσωρινή CEO της Nvidia Κολέτ Κρες. Τώρα εκτιμάται ότι δοκιμάζει τις αντοχές της.