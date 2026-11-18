Οι περισσότεροι περίμεναν ότι ο νέος πράκτορας θα ήταν ο ταλαντούχος ο Κάλουμ Τέρνερ, ο γοητευτικός σύζυγος της διάσημης τραγουδίστριας που έχασε την ευκαιρία να είναι η σύζυγος του νέου Τζέιμς Μποντ.

Ο νέος James Bond είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον. H αλήθεια είναι ότι στο άκουσμα του ονόματος του πλέον διάσημου υπερπράκτορα, οι περισσότεροι ένιωσαν απογοήτευση. Όλοι περιμέναμε κάτι πιο φρέσκο, πιο καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Ένας άνδρας – έκπληξη, ο οποίος να είναι και θαυμάσιος ηθοποιός και άκρως γοητευτικός και κυρίως όχι πολυφορεμένος, όπως ο Πάτινσον.

Ένας ηθοποιός ο οποίος έχει κάνει σειρές ταινιών, πολύ γνωστές εδώ και χρόνια, όπως το «Twilight» και ο Μπάτμαν. Οι περισσότεροι περίμεναν ότι ο νέος πράκτορας θα ήταν ο ταλαντούχος Τζέικομπ Ελόρντι ή ο Κάλουμ Τέρνερ, ο γοητευτικός σύζυγος της υπερδιάσημης Ντούα Λίπα.

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Ο Ρόμπερτ (μάλλον γλυκανάλατος εμφανισιακά), είναι παντρεμένος με το γνωστό μοντέλο Σούκι Γουότερχαουζ και έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδάκι. Ο Πάτινσον διατηρεί και συμπάθειες και αρκετές αντιπάθειες στο Χόλιγουντ, έκλεισε συμβόλαιο για τρεις ταινίες, πολλοί όμως αμφιβάλλουν αν θα μπορούσε να τις «διεκπεραιώσει» όπως ο Κόνερι, ο Μουρ, ο Μπρόσναν, ο Κρεγκ.

Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και αυτοί, καθώς και ο Λάκερμπι (μόνο ένα φιλμ) και ο Ντάλτον (μόνο δύο), που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στον ρόλο, όπως ακριβώς επιθυμούσαν οι παραγωγοί. Εδώ λέει έπαιξε μεγάλο ρόλο και η πληθωρική Λορίν Σάντσεζ, σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, που είναι στις τεράστιες, καινούργιες παραγωγές ταινιών με ήρωα τον πράκτορα 007 (Amazin). Η σύζυγος του πάμπλουτου Μπέζος μάλλον δεν έχει και το καλύτερο γούστο. Τ

ο «Coru», το μεγαλύτερο και πολυτελέστατο yacht στον κόσμο, που ανήκει στο ζεύγος Μπέζος (οι τελευταίες πληροφορίες έλεγαν ότι ήθελαν να το πουλήσουν, παραμένει όμως στον λαμπερό στόλο), θα χρησιμοποιηθεί για κάποιο από τα γυρίσματα των ταινιών James Bond; Προς το παρόν, ο Πάτινσον – που οι αντιδράσεις για την επιλογή του συνεχίζονται – θα πρέπει να «αφεθεί» στα χέρια των κορυφαίων γυμναστών για να του φτιάξουν τους κοιλιακούς των άλλων διεκδικητών του ρόλου, όπως οι Τέρνερ, Ελόρντι κ.λπ.

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Κέρκυρα και Πόρτο Χέλι

Εμείς λατρεύουμε τις ταινίες James Bond. Δράση, δυναμικοί άνδρες, ωραίες γυναίκες, κοσμοπολιτισμός, φοβερά αυτοκίνητα, χιούμορ, τα καλύτερα. Πρόκειται για μερικές από τις καλύτερες σειρές φιλμ που γυρίστηκαν ποτέ. Επιλογές χωρών, μέρη ιδιαίτερα, χιονοδρομικά σποτ, εξωτικά νησιά, αλλά και Ελλάδα.

Η περιοχή της Κέρκυρας βρέθηκε στο επίκεντρο του πλανήτη, τη δεκαετία του εβδομήντα όταν εκεί γυρίστηκε το περίφημο φιλμ «For Your Eyes Only», με τον Ρότζερ Μουρ στον ρόλο του Bond. Το Νησί των Φαιάκων συγκέντρωσε δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο, ενώ η συμπρωταγωνίστρια του Μουρ, Καρόλ Μπουκέ, έγινε το «πρόσωπο» για άρωμα της Chanel.

Δεύτερη φορά για γυρίσματα ταινίας με τον γηραιό Σον Κόνερι, σε μια «ειδική» ταινία Μποντ, στα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα, με τις Κιμ Μπάσιντζερ και Μπάρμπαρα Καρέρα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η Καρέρα, μάλιστα, εκείνη την εποχή που γίνονταν τα γυρίσματα στην Ελλάδα, ήταν παντρεμένη με τον Νίκι Μαυρολέων της παλιάς, εφοπλιστικής οικογένειας. Η οικογένεια Μαυρολέων διατηρούσε μία ιδιόκτητη περιοχή στο Πόρτο Χέλι. Εκεί φιλοξενούνταν διάφορες διεθνείς προσωπικότητες, ενώ υπήρχαν σχέσεις με τους Νιάρχους, που έφθαναν με κρις κραφτ από την απέναντι Σπετσοπούλα. Αργότερα, ο Νίκι και η Μπάρμπαρα χώρισαν και η ιδιόκτητη περιοχή πουλήθηκε. Αδελφός του Νίκι ήταν ο πολυσυζητημένος Κάρλος, ο οποίος πολέμησε κοντά στους Ταλιμπάν και δολοφονήθηκε στο Πακιστάν.