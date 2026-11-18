H επιρροή της Μεγάλης Βρετανίας στη διεθνή σκηνή μειώθηκε μετά το Brexit. Το βλέπουν όλοι όσοι δεν κατοικούν στο Νησί, αλλά για πρώτη φορά το παραδέχτηκε ένας πρωθυπουργός της – ο έβδομος που μπήκε στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ από τότε που η χώρα έφυγε από την ΕΕ. Αυτός, την Παρασκευή, θα συναντηθεί με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών. Στην ατζέντα της συγκεκριμένης Συνόδου Κορυφής βρίσκονται οι επιλογές για μια νέα μακροπρόθεσμη σχέση των δύο πλευρών.

Στη Γηραιά Αλβιώνα, κουβεντιάζουν πολύ σχετικά μ’ αυτή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Αντι Μπέρναμ, σύμφωνα με τις διαρροές από τη βρετανική κυβερνητική έδρα, θέλει να θέσει το πλαίσιο των συνομιλιών – αν και δεν έχει κρύψει πως το ιδανικό για τον ίδιο σενάριο είναι το Breturn, η επιστροφή στην Ευρώπη. Αρκετοί υπουργοί του φοβούνται ότι ξανανοίγοντας τον δημόσιο διάλογο για το Brexit, θα διχαστεί πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο (εξού κι εκείνος δηλώνει δημόσια ότι «σε κάθε στάδιο, ο βρετανικός λαός θα είναι το αφεντικό»). Βέβαια, αυτό το «τραύμα» δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο σε μια επαναπροσέγγιση. Και στην «ήπειρο», όπως αποκαλούν οι Βρετανοί την ηπειρωτική Ευρώπη, υπάρχουν πολλοί τραυματισμένοι από τον χωρισμό, που αποφασίστηκε μονομερώς το 2016 κι ολοκληρώθηκε το 2020.

Χωρίς φίλτρο

Προσπάθεια

Η τοπ διπλωμάτης τής ΕΕ το είπε ευθέως στις αρχές Νοεμβρίου. Οπότε, οι Βρυξέλλες δεν είναι εύκολο να εμπιστευτούν ξανά το Λονδίνο. Η κυβέρνησή του θα χρειαστεί να κοπιάσει για να τις πείσει – θα χρειαστεί να προσπαθήσει τόσο όσο και με το πληγωμένο της έθνος. Η Ενωση παραμένει στενός σύμμαχος. Ωστόσο, πλέον οι Ευρωπαίοι έχουν μάθει να ζουν με τη βρετανική απώλεια. Δεν είναι αρνητικοί στην επάνοδο της Μεγάλης Βρετανίας. Αντιθέτως, θα τους χαροποιούσε. Αλλά, για να το πούμε κομψά, δεν είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά τους σήμερα (εξάλλου, η επικείμενη Σύνοδος δεν έχει εξάψει την περιέργεια της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης).

Η πόρτα του κλαμπ των 27 είναι ανοιχτή. Ομως, οι Βρετανοί δεν μπορούν να μπουν μέσα σαν να μην έπαψαν ποτέ να είναι μέλη του. Για παράδειγμα, σχεδιάζουν να διαπραγματευτούν τον ρόλο που επιθυμούν στη διαμόρφωση της αγροτοδιατροφικής πολιτικής επειδή θα συζητηθεί μια τέτοια συμφωνία μεθαύριο. Από τη δική μας όχθη της Μάγχης, πάλι, είναι διατεθειμένοι να τους παραχωρήσουν μόνο συμβουλευτικές αρμοδιότητες, αφού τα κράτη – μέλη αποφασίζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι’ αυτό, οι επίδοξοι παλιννοστούντες ίσως πρέπει να αρχίσουν από την αρχή, να συνεχίσουν μέχρι το τέλος και μετά να σταματήσουν, όπως ο Ασπρος Κούνελος του Λιούις Κάρολ.