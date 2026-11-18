Ο Ζακ Σιράκ έλεγε πως «αν κάποιος σε προδώσει και τον συχωρέσεις, θα σε προδώσει και δεύτερη φορά. Για να αποδείξει πως και την πρώτη είχε δίκιο!».

Εντάξει, το «προδώσει» είναι λίγο βαρύ για την περίπτωση. Βάλτε στη θέση του «αφήσει», «πουλήσει», «την κοπανήσει», «πάει στον ΣΥΡΙΖΑ» κι ό,τι άλλο θέλετε.

Το ζουμί της παρατήρησης όμως είναι το ίδιο.

Και γι’ αυτό μου είναι ακατανόητη ή ανεξήγητη η κινητικότητα των βουλευτών της αντιπολίτευσης που ψάχνουν κόμμα να χωθούν.

Ηταν στο ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο. Εφυγαν για τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, όπου βγήκαν και μερικές φορές βουλευτές. Επλευσαν με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη. Εγιναν ανεξάρτητοι μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο διαλυτήριο. Και κατέληξαν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη.

Γυρολόγοι.

Σε σημείο που αναρωτιέσαι τι αισθήματα μπορεί να προκαλούν στον απλό πολίτη. Εντιμότητας; Εμπιστοσύνης; Ευθυκρισίας; Σοβαρότητας; Συνέπειας;

Ή απλώς αριβισμού;

Εγώ διαλέγω το τελευταίο. Και άντε να δεχτώ ότι ο αριβισμός είναι επάγγελμα κι ότι ο κάθε τυχοδιώκτης προσπαθεί να βγάλει όπως μπορεί το μεροκάματο.

Τα κόμματα γιατί παίζουν το παιχνίδι των γυρολόγων;

Παλιά το έκανε λίγο το ΠΑΣΟΚ με τις εκάστοτε «διευρύνσεις». Το παρατράβηξε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το ξεχειλώνει τώρα το ΠΑΣΟΚ.

Από ανάγκη; Αλλά τι ανάγκη μπορεί να έχει ένα κόμμα την Κασιμάτη ή την Τζάκρη; Ποιος άνθρωπος στην εθνική επικράτεια προσδιορίζεται πολιτικά από τη μία ή την άλλη; Και άραγε τι προσδιορίζουν πολιτικά η μία ή η άλλη;

Απολύτως τίποτα. Συν την αναξιοπρέπεια της περιφοράς.

Σε σημείο που ανεβαίνει η εκτίμησή μας για τον Κουτσούμπα. Να συμφωνήσω ότι δώδεκα, δεκατρία χρόνια επικεφαλής του ΚΚΕ δεν έχει κάνει ουσιαστικά τίποτα.

Μόνο κάτι καλλιτεχνικά, μερικά καλαμπούρια και κάποιες κομμουνιστικές σαχλαμάρες.

Αλλά ο άνθρωπος ούτε έδωσε ούτε μάζεψε. Κράτησε μια αξιοπρεπή στάση απέναντι σε αυτούς που ανήκουν και σε αυτούς που δεν ανήκουν στο κόμμα του.

Δεν βγήκε στη λαϊκή αγορά να ψωνίσει από τα ληγμένα.

Που θα καταλάβαινα ενδεχομένως να τα μαζεύεις αν η συλλογή τους υπηρετεί κάποιο πολιτικό σκεπτικό. Να βάλουμε, ας πούμε, στην άκρη την αξιοπρέπεια, αν αποβλέπουμε λογικά σε κάτι μεγάλο και σημαντικό.

Αποβλέπουμε; Κολοκύθια.

Υπηρετούμε μόνο την αυταρέσκεια διαφόρων γυρολόγων που νομίζουν ότι επειδή ήλθαν με κάποιο τρόπο πρέπει να μείνουν με κάθε τρόπο.

Εως ότου τη φέρουν στο κόμμα που θα τους περιμαζέψει για δεύτερη φορά. Για να αποδείξουν πως είχαν δίκιο και την πρώτη.