Περί του «φαινομένου» που φέρει το ονοματεπώνυμο Ζωή Κωνσταντοπούλου έχω κατά καιρούς αναφερθεί, επί τη βάσει της ιδιόρρυθμης δημόσιας συμπεριφοράς της. Αποτελεί έναν ζωντανό «κυκλώνα».

Ο,τι εμπίπτει στο ζωτικό της ενδιαφέρον αυτομάτως στοχοποιείται. Με γλώσσα που ακροβατεί ανάμεσα στη νομικίστικη αντίληψη για τη ζωή και τον διαρκή χαρακτηρισμό λόγων και πράξεων με καταφρονητικούς επιθετικούς προσδιορισμούς, αλλάζει ρόλους σαν τα πουκάμισα. Πότε (αυτο)θυματοποιείται ως υποκείμενο σεξιστικής συμπεριφοράς και bullying και πότε μετατρέπεται σε αδυσώπητο δημόσιο κατήγορο επί παντός του επιστητού.

Η μοναδική ικανότητα που τη διακρίνει, να απαξιώνει ό,τι δεν συμμερίζεται η ίδια ή δεν συμφωνεί με τις απόψεις της, την καθιστά απολύτως ευδιάκριτη στον δημόσιο βίο. Στα πολλά χρόνια που διακονώ τη δημοσιογραφία, ουδέποτε έχω συναντήσει αντίστοιχη περίπτωση. Δεν συγκρίνεται καν με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος επεδείκνυε ενίοτε μεν ως δεινός σχολιαστής της επικαιρότητας παρόμοια συμπεριφορά, αλλά είχε ένα όριο.

Εβαζε μια φραγή όταν επρόκειτο να κρίνει αντιπάλους του. Ακόμη και στην περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο «δίκασε» με προφανή στόχο να τον απαξιώσει ιστορικά και πολιτικά στο Ειδικό Δικαστήριο, είχε ένα μέτρο. Δεν ξέφυγε από αυτό. Αντιθέτως με τη θυγατέρα του, η οποία φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται ή ακόμη μπορεί και να παραγνωρίζει τη σημασία του μέτρου, του ορίου, της σωστής συμπεριφοράς και της αστικής ευγένειας. Ετσι, το «φαινόμενο» επέλεξε τον ρόλο του «ταύρου εν υαλοπωλείω» στη δημόσια ζωή και ταυτόχρονα την αδιάκοπη, ακατάπαυστη παραγωγή συνωμοσιολογικών υποθέσεων στις πιο ακραίες τους μορφές. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει τίποτε που να μην κρύβει πίσω του μια συνωμοσία, φυσικά εις βάρος της.

…η «μανία καταδίωξης»…

Η ψυχολογία έχει συγκεκριμένο όρο για παρεμφερείς καταστάσεις και συμπεριφορές. Τις ονομάζει «διωκτικές παραληρητικές ιδέες» ή «διωκτικό παραλήρημα». Πρόκειται γι’ αυτό που λαϊκότροπα χαρακτηρίζεται «μανία καταδίωξης». Κατά τον επιστήμονα Χ.Κ., «οι “διωκτικές παραληρητικές ιδέες” ή το “διωκτικό παραλήρημα”, κατά την ψυχολογία, δεν είναι μεμονωμένη ασθένεια, αλλά πρόκειται για ένα σύμπτωμα. Χαρακτηρίζεται από την ακλόνητη, λανθασμένη πεποίθηση ενός ατόμου ότι κάποιοι (άτομα, ομάδες, οργανισμοί ή Αρχές) το παρακολουθούν, συνωμοτούν εναντίον του ή σκοπεύουν να το βλάψουν, χωρίς να υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συμπτώματος είναι «η έλλειψη ευελιξίας απέναντι στη λογική. Το άτομο ερμηνεύει ουδέτερα ή τυχαία γεγονότα ως “αποδείξεις” μιας οργανωμένης επίθεσης εναντίον του. Ακόμη και όταν παρουσιάζονται αδιάσειστα στοιχεία που διαψεύδουν τον φόβο του, η πεποίθηση δεν υποχωρεί». Επίσης διακατέχεται, όπως σημειώνει, μονίμως από «υπερεπαγρύπνηση και καχυποψία. Κατά τη φάση αυτή, το άτομο βρίσκεται σε διαρκή ένταση, δυσκολεύεται να εμπιστευτεί ακόμη και οικεία πρόσωπα και αναζητά διαρκώς σημάδια απειλής και εχθρούς παντού».

…και το ακροατήριο

Περιέργως πως, η στάση αυτή, η οποία μετατρέπεται σε πολιτική συμπεριφορά, έχει ακροατήριο. Υπάρχει κόσμος δηλαδή ο οποίος αδιαφορεί για το περιεχόμενο των όσων λέει, πλην όμως την επικροτεί. Ακριβώς διότι στην πολιτική τάξη υπάρχει κάποιος ο οποίος «τους τα λέει». Σε ποιον «τα λέει» είναι αδιάφορο. Το αν αυτά που υποστηρίζει ξεφεύγουν από κάθε μέτρο δημόσιας συμπεριφοράς και υπερβαίνουν κάθε όριο πολιτικού πολιτισμού και ευπρέπειας, καθόλου δεν απασχολεί. Σημασία γι’ αυτό το ακροατήριο, το οποίο το έχουμε βρει κατά καιρούς πότε στις πλατείες των «αγανακτισμένων» και πότε στις «ψεκασμένες» θεωρίες, η Κωνσταντοπούλου είναι η «φωνή» του. Ο άνθρωπος που εκφράζει αντί γι’ αυτούς όλα όσα θα ήθελαν να εκφράσουν εκείνοι, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα. Και έτσι με αυτή την ορατή, διά των δημοσκοπήσεων, επικρότηση, διαιωνίζεται η παρουσία στη δημόσια ζωή ενός «φαινομένου» το οποίο δεν έχει πια γούστο. Δεν έχει πλάκα. Μόνο θλίψη γεννάει.

Στο Πειθαρχικό του ΔΣΑ

Ευτυχώς υπάρχουν και οι «φύλακες». Εν προκειμένω το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του οποίου προεδρεύει μία από τις πιο νηφάλιες και αποδεκτές μορφές του δικηγορικού κλάδου, ο πολύπειρος δικηγόρος κύριος Σωτήρης Φέλιος. Αυτή την ώρα, ενώπιον του Συμβουλίου του, εκκρεμούν εις βάρος της Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου, επτά (αριθμός 7) πειθαρχικές διαδικασίες, όλες σχετιζόμενες με τη συμπεριφορά και τις τοποθετήσεις της εντός δικαστικών αιθουσών.

Πιο αναλυτικά, ελέγχεται για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων, και ειδικότερα για επιθετικές τοποθετήσεις και παραβατική συμπεριφορά, σε δικαστικές αίθουσες, απέναντι σε δικαστές και δικηγόρους. Το ενδιαφέρον εδώ σε σχέση με τη συμπεριφορά της Κωνσταντοπούλου είναι ότι αυτή εντοπίζεται κυρίως σε δίκες με μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, που απολαύουν, ως εκ τούτου, μεγάλης δημοσιότητας. Οπως λ.χ. η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Τον Απρίλιο του 2026, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ εξέδωσαν αυστηρές ανακοινώσεις καταδικάζοντας τη στάση της ως συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας. Της καταλογίστηκαν ανάρμοστες και επιθετικές συμπεριφορές, κραυγές, συκοφαντίες, παραβίαση δικονομικών κανόνων και πρόκληση τεχνητής έντασης που καθυστερούσε τη διαδικασία. Επιπλέον, την 1η Απριλίου 2026 βιντεοσκόπησε και δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από το εσωτερικό της δικαστικής αίθουσας, γεγονός που οδήγησε και στον σχηματισμό ποινικής δικογραφίας από την Εισαγγελία Λάρισας.

Στη δίκη, πέρυσι, για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων ζήτησε τα πρακτικά της δίκης προκειμένου να εξεταστούν πειθαρχικά παραπτώματα. Η παρέμβαση αυτή έγινε έπειτα από διαμαρτυρίες δικαστικών ενώσεων για την ένταση και τις επιθέσεις της προς την έδρα του δικαστηρίου και την υπεράσπιση.

Καμία έκπληξη, έχω να επισημάνω…

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντεπιτίθεται

Η Κωνσταντοπούλου υποδύεται την αριστερή προσωπικότητα, αλλά στην Ελλάδα «ό,τι δηλώσεις είσαι», είχε αναφέρει κάποτε ο αείμνηστος Γιάννης Τσαρούχης. Κατά συνέπεια, ας ασχοληθούμε με άλλες πολιτικές προσωπικότητες του ίδιου χώρου. Οπως η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία έχει καταγάγει ήδη έναν μικρό θρίαμβο: κατάφερε να διατηρήσει στη ζωή το κόμμα, που έπνεε τα λοίσθια, άμα τη εμφανίσει του τοτέμ της Αριστεράς Τσίπρα.

Οι δημοσκοπήσεις, για όση αξία έχουν πλέον, τοποθετούν τον ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, άρα το μεγάλο στοίχημα για την πρόεδρο Ρένα είναι να καταφέρει να διατηρήσει το κόμμα στην επόμενη Βουλή. Και αν καταλαβαίνω σωστά, από τη στρατηγική που ακολουθούν τελευταία τόσο η ίδια όσο και στελέχη όπως ο Παππάς, ο Πολάκης, ο Μπουλέκος κ.ά., η περίοδος των «χαμηλών τόνων» και του «δεν ασχολούμαστε με τον Τσίπρα» έληξε πρόσφατα. Και ασχολούνται πλέον μαζί του, και κριτική άρχισαν να (του) κάνουν – προφανώς σε μια προσπάθεια να υποδεχτούν όσους φεύγουν τρέχοντας από το κόμμα Τσίπρας ΙΚΕ! Αφού δεν τους εξαφάνισε, είναι ευκαιρία να κερδίσουν το κατιτίς από την κατηφόρα που έχει πάρει το κόμμα του ηγέτη…

Το ανέκδοτο της επανάκαμψης

Η προεδράρα, πάλι, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν οι «επιστήμονες» της δημοσκοπίας να τον διατηρήσουν στη δεύτερη θέση, μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, παρότι γνωρίζουν (γιατί αυτοί ξέρουν!) ότι το ΕΛΑΣ – Τσίπρα φλερτάρει πια με τα μονοψήφια νούμερα, επιχειρεί με βιντεάκια να πείσει ότι υπάρχει κόμμα. Και πως όπου να ‘ναι επανακάμπτει στην εξουσία. Ανέκδοτο κανονικό.

Τώρα, κάτι δικοί του έβγαλαν προς τα έξω ότι το συνέδριο που εξήγγειλε για τα τέλη Φεβρουαρίου δεν προβλέπεται να έχει καταστατικό χαρακτήρα, αλλά μόνο οργανωτικό. Θα ψηφίσουν, λέει, και για συνέδρους, αλλά ποιος θα ψηφίσει, σε ποιο κόμμα, με τι διαδικασία, κανείς δεν ξέρει. Εχω την αμυδρή υποψία, ούτε ο ίδιος! Κανένα πρόβλημα για τον αρχηγό. Θα τους διορίσει, όπως έκανε και με τους υπόλοιπους, και θα τελειώνει.