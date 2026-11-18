Στο στάδιο της επεξεργασίας σχεδίων προκήρυξης εξακολουθούν να βρίσκονται:

Προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας για 3.800 θέσεις κατηγορίας ΔΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Προκήρυξη 5ΓΒ/2026 για την πλήρωση 400 θέσεων (Β΄ Σταδίου), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού της 1Γ/2025 Προκήρυξης (ΑΣΕΠ).

Προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας για 700 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε φορείς του υπ. Υγείας αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

1Ε/2026

Εκδόθηκε η 1Ε/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών με θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, στο υπουργείο Ανάπτυξης, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο υπουργείο Πολιτισμού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών (υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο υπουργείο Εξωτερικών, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 23 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 και λήγει στις 8 Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Η πλήρωση των θέσεων αυτών δεν γίνεται με την κλασική διαδικασία της σειράς προτεραιότητας, αλλά με εκείνη που προβλέπεται για τους υπαλλήλους επί θητεία (άρθρα 31-35 του ν. 4765/2021), καθώς περιλαμβάνει εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων από επιτροπή του ΑΣΕΠ. Η ίδια επιτροπή διενεργεί συνεντεύξεις προκειμένου να διαπιστώσει την εν γένει καταλληλότητα των υποψηφίων να αναλάβουν καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Τα κριτήρια που μοριοδοτούνται για την κατάταξη των υποψηφίων πριν από τη συνέντευξη είναι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλου σπουδών, εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης και ξένες γλώσσες.

2Κ/2026

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2026 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 857 θέσεων προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 08.00 έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14.00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του. Για την ένσταση απαιτείται παράβολο πενήντα ευρώ (50€).

5Κ/2026

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2026 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου. Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 08.00 έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14.00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο πενήντα ευρώ (50€). Και στις δύο παραπάνω προκηρύξεις οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ», χωρίς να εξειδικεύεται σε ποια ειδική κατηγορία ανήκει ο καθένας από αυτούς. Οι υποψήφιοι αυτών των κατηγοριών έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία της ειδικής κατηγορίας που αφορούν τους ίδιους.