Σε περίπου 42 δισ. ευρώ ανέρχονται συνολικά οι εκταμιεύσεις των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου που παρουσίασαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Εξ αυτών, περίπου 36 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους), ενώ τα υπόλοιπα περίπου 6 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε δάνεια προς ιδιώτες – στεγαστικά και καταναλωτικά. Από τα στοιχεία των τραπεζών μπορεί να διακρίνει κανείς και τη στόχευση που επιλέγει η καθεμία.

Τις περισσότερες εκταμιεύσεις φαίνεται να καταγράφει η Alpha Bank, με 10,1 δισ. ευρώ. Η συμμετοχή των επιχειρηματικών δανείων στο μείγμα, όμως, είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από τα δάνεια λιανικής τραπεζικής. Συγκεκριμένα, τα επιχειρηματικά δάνεια που έδωσε η Alpha Bank κατά το πρώτο εννεάμηνο ανήλθαν σε 9,3 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες ανήλθαν σε 750 εκατ. ευρώ. Από αυτά, υπολογίζεται ότι περίπου 450-500 εκατ. ευρώ είναι τα στεγαστικά και τα υπόλοιπα 250-300 εκατ. ευρώ είναι καταναλωτικά δάνεια.

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Ακολουθεί η Πειραιώς με συνολικές εκταμιεύσεις 9,3 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Εξ αυτών, τα 8,4 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά δάνεια, ενώ τα δάνεια λιανικής ανέρχονται σε 890 εκατ. ευρώ και μοιράζονται σε 589 εκατ. ευρώ στεγαστικά και 302 εκατ. ευρώ καταναλωτικά. Στα επιχειρηματικά, δε, ξεχωρίζουν οι κατηγορίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (1,6 δισ. ευρώ) και η ναυτιλία (1,6 δισ. ευρώ).

Τρίτη στις εκταμιεύσεις εντός Ελλάδος είναι η Eurobank, με 8,1 δισ. ευρώ. Τα 5,4 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε νέα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ τα υπόλοιπα 2,7 δισ. ευρώ είναι δάνεια προς ιδιώτες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διείσδυση της Eurobank στην αγορά των καταναλωτικών δανείων, με 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα στεγαστικά που έχει χορηγήσει στο εννεάμηνο ανέρχονται σε 490 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αν συμπεριληφθούν οι εκταμιεύσεις εκτός της χώρας, η Eurobank περνάει στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, καθώς έχει τη μεγαλύτερη παρουσία στο εξωτερικό.

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Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, με νέες εκταμιεύσεις 8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Αυτές μοιράζονται σε περίπου 6,8 δισ. ευρώ σε επιχειρηματικά δάνεια – συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων – και περίπου 1,2 δισ. ευρώ σε δάνεια προς ιδιώτες. Τα μεγέθη αυτά αντανακλούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εθνικής (κυρίως σε Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία), ενώ αν εστιάσουμε στις εκταμιεύσεις εντός Ελλάδος, διακρίνεται η ισχυρή παρουσία της τράπεζας στα στεγαστικά δάνεια, με εκταμιεύσεις σχεδόν 600 εκατ. ευρώ.

Οι μη συστημικές

Σημαντικό μερίδιο στα δάνεια του εννεαμήνου είχαν και οι μη συστημικές CrediaBank και Optima bank. H πρώτη είχε χορηγήσεις 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 3,3 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς επιχειρήσεις. Σημαντικό είναι το μερίδιο της τράπεζας στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου τα δάνεια ανήλθαν σε σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ, δείχνοντας ότι η τράπεζα καταφέρνει τον δεδηλωμένο της στόχο να στηρίξει τη μικρομεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα.

Η Optima bank εκταμίευσε σχεδόν λίγο περισσότερα από 3 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, εκ των οποίων τα 2,4 δισ. ευρώ ήταν μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ περίπου 550 εκατ. ευρώ ήταν τα δάνεια των μικρών επιχειρήσεων.