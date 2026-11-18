Επικοινωνιακά φάλτσα, «φίλια» καρφιά και ενδοκυβερνητικές αρρυθμίες απειλούν κάθε τόσο την εικόνα μιας «συντεταγμένης» πορείας της κυβέρνησης προς τις εθνικές κάλπες, όπως θέλει το Μαξίμου να την καλλιεργεί, με την αγωνία να προβάλλεται το κυβερνητικό έργο – «προτεραιότητα τώρα, το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος» κατά την τελευταία οδηγία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους υπουργούς. Αντί αυτού, ωστόσο, οι επιτελείς στην κυβερνητική έδρα αναγκάζονται εκτάκτως σε διαχείριση ξαφνικών μετώπων ή έστω δημόσιων συζητήσεων, οι οποίες τους φέρνουν σε δύσκολη θέση, πυροδοτώντας ταυτόχρονα την εσωκομματική γκρίνια.

Μόνο τα τελευταία 24ωρα έχουν αναλυθεί στο κυβερνητικό παρασκήνιο διαφορετικές περιπτώσεις. Ενδεικτικά, οι δηλώσεις του Αδωνη Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου δεν προκάλεσαν μόνο πυρ ομαδόν από τους πολιτικούς αντιπάλους του αλλά πυροδότησαν ευρύτερο εκνευρισμό και ανάγκασαν κάποιους γαλάζιους, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, να προσπαθούν να ακροβατούν ανάμεσα στη στήριξη και στο άδειασμά του και άλλους είτε να τον καρφώνουν είτε να κρατούν σαφείς αποστάσεις.

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Επίσης, για τις υποθέσεις των Νίκου Τσάφου και Βαγγέλη Λιάκου, όσο κι αν το Μαξίμου λέει δημοσίως ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα», παραμένει η γαλάζια μουρμούρα για διαφορετικούς λόγους στην περίπτωση του εξωκοινοβουλευτικού υφυπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος και σε εκείνη του βουλευτή Δυτικής Αττικής, νέου υφυπουργού Εσωτερικών.

Σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους, στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ διατυπώνουν προβληματισμούς: οι κίνδυνοι της «προσωπικής ατζέντας», της έλλειψης «κυβερνητικού συντονισμού» και ενός «ανταγωνισμού» για τους εσωκομματικούς συσχετισμούς, ο οποίος αρχίζει να οδηγεί σε υπόγεια χτυπήματα, εντείνονται στην παρατεταμένη άτυπη προεκλογική περίοδο.

Μετά το Πάσχα εξάλλου προσδιόρισε ο Μαρινάκης τον εκλογικό χρόνο: «Εχουμε μπροστά μας κάποιους μήνες μέχρι την ημερομηνία των εκλογών, από Μάιο και μετά από ό,τι καταλαβαίνω. Λέει ο Πρωθυπουργός, δεν θα είναι 2 Μαΐου που είναι Πάσχα (…) Να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να είμαστε ταπεινοί, να μην είμαστε δογματικοί» (Ertnews).

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«Γαλάζιο κάρφωμα»

Είναι χαρακτηριστικές οι πληροφορίες ότι στους γαλάζιους διαδρόμους – αλλά και εντός Μαξίμου – συζητείται ως «γαλάζιο κάρφωμα» η υπόθεση Λιάκου, που έδωσε εξηγήσεις για το θέμα των συμβάσεων με δήμους της λογίστριας, αδελφής του και ο οποίος καλύπτεται από την κυβέρνηση. Οι πιο υποψιασμένοι αναρωτιούνται εάν το καρφί προέκυψε από πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκλογική Περιφέρεια του υφυπουργού, τη Δυτική Αττική. «Τα εσωκομματικά βέλη προκαλούν πάντα περισσότερο πόνο» σχολιάζει λακωνικά γαλάζιο στέλεχος, ομολογώντας ότι μεταφέρονται διαρκώς πρωθυπουργικές παραινέσεις για «ενιαία γραμμή», αλλά υπάρχουν παράλληλα δύσκολες συνεργασίες, «υπαρξιακές» αγωνίες βουλευτών (και στο Λεκανοπέδιο, και στην Περιφέρεια) και τελικά εύθραυστες ισορροπίες. Παρά την κάλυψη του Μαξίμου και στον Τσάφο («όλα προκύπτουν από το πόθεν έσχες του»), δεν λείπουν στο παρασκήνιο οι νεοδημοκρατικές επικρίσεις για τον «τεχνοκράτη υφυπουργό», ενώ διαφορετικές προσεγγίσεις καταγράφονται στο εσωτερικό της ΝΔ για τη συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια της Ημαθίας του αποπεμφθέντος από το κυβερνητικό σχήμα Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

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Εκνευρισμός και αιχμές

Το στοίχημα του Μαξίμου να κρατά χαμηλά τις αναταράξεις και να διαχειρίζεται χωρίς πληγές την εσωκομματική και ενδοκυβερνητική «καθημερινότητα» μαρτυρά και η συζήτηση που άνοιξε με απαντήσεις του Αδωνη Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, με τον ίδιο να επανέρχεται χθες επιχειρώντας ουσιαστικά να μαζέψει τις εντυπώσεις: «Εχω απηυδήσει από τη διαστρέβλωση των θέσεών μου (…) Απήντησα στο σχετικό ερώτημα ότι με καλύπτει πλήρως το πόρισμα του εισαγγελέως Τσεβά κ.λπ.». Λέει από μόνο του πολλά, ωστόσο, το γεγονός ότι υπήρξαν εκ των έσω σαφείς αιχμές (του Γιώργου Αμυρά) και αποστάσεις (των Σοφίας Ζαχαράκη, Δημήτρη Καιρίδη κ.ά.).