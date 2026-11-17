Μια νέα βιογραφία αναζητά στη σχέση με τη γιαγιά του και στην ανορθόδοξη εφηβεία του τις ρίζες της πολιτικής συμπεριφοράς του

Μια μοναχική παιδική ηλικία, μια γιαγιά που τον αντιμετώπιζε ως το «αριστούργημά» της και μια σχέση με τη μελλοντική σύζυγό του που τον απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από τους συνομηλίκους του.

Στη νέα βιογραφία της, η έμπειρη Γαλλίδα δημοσιογράφος Κατρίν Νε αναζητά στις προσωπικές σχέσεις και στα βιώματα του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν τις ρίζες της υπερβολικής αυτοπεποίθησης, της δυσκολίας του να αποδέχεται την κριτική και της μοναχικής άσκησης της εξουσίας.

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Ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων σε ηλικία μόλις 39 ετών, έχοντας οικοδομήσει την εικόνα ενός χαρισματικού πολιτικού, με εξαιρετικές πνευματικές ικανότητες, φιλοδοξία και ακλόνητη πίστη στις δυνατότητές του.

Τα χαρακτηριστικά που τον βοήθησαν να αναδειχθεί στην κορυφή της γαλλικής πολιτικής σκηνής, ωστόσο φαίνεται ότι εξελίχθηκαν σταδιακά σε αδυναμίες, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την εξουσία, αντιμετωπίζει τους συνεργάτες του και διαχειρίζεται την πολιτική διαφωνία.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας βιογραφίας της Κατρίν Νε, με τίτλο «Ce pays dont le prince est un enfant» («Αυτή η χώρα της οποίας ο πρίγκιπας είναι ένα παιδί»), που κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Plon.

Η έμπειρη πολιτική συντάκτρια, η οποία έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τις προσωπικότητες των Φρανσουά Μιτεράν, Ζακ Σιράκ και Νικολά Σαρκοζί, επιχειρεί αυτή τη φορά να φωτίσει τον άνθρωπο πίσω από τον γάλλο πρόεδρο. Και εντοπίζει την καθοριστική επιρροή στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του σε μια γυναίκα: τη γιαγιά του, Μανέτ, η οποία, όπως υποστηρίζει, τον μεγάλωσε καλλιεργώντας του από πολύ μικρή ηλικία την πεποίθηση ότι ήταν ξεχωριστός, προικισμένος και ανώτερος από τους άλλους.

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Το αριστούργημα

Σύμφωνα με τη Νε, η Μανέτ, συνταξιούχος διευθύντρια σχολείου, είχε αποφασίσει να κάνει τον εγγονό της «αριστούργημά» της. Ο Μακρόν πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων κοντά της, αναπτύσσοντας μια σχέση πολύ στενότερη από εκείνη που είχε με τους γονείς του.

Η γιαγιά του ενθάρρυνε τις πνευματικές του αναζητήσεις, τον έβαζε να διαβάζει δυνατά κλασικά γαλλικά έργα και καλλιεργούσε συστηματικά την αυτοπεποίθησή του. Το αποτέλεσμα, κατά τη συγγραφέα, ήταν ένα παιδί που μεγάλωνε με την αίσθηση ότι διέθετε ιδιαίτερες ικανότητες και ότι οι γύρω του όφειλαν να τις αναγνωρίζουν.

«Ήταν βέβαιος ότι όλοι παραδέχονταν πως ήταν ανώτερος και μοναδικός», αναφέρει χαρακτηριστικά η βιογραφία, σε αποσπάσματα της οποίας αναφέρθηκε ο γαλλικός Τύπος. Ο νεαρός Εμανουέλ προτιμούσε τη συντροφιά ενηλίκων, τους οποίους θεωρούσε ανθρώπους με γνώσεις, ενώ δεν έβρισκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους συνομηλίκους του και δεν είχε ουσιαστικά φίλους της ηλικίας του. Ακόμη και στο σχολείο, σύμφωνα με τη Νε, του άρεσε να επιδεικνύει τις γνώσεις του στους καθηγητές του, επιδιώκοντας να επιβεβαιώνει τις πνευματικές του δυνατότητες.

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Η επιρροή της Μανέτ ήταν τόσο ισχυρή ώστε, όπως αναφέρει η συγγραφέας, ο Μακρόν εξακολουθεί να αισθάνεται ότι ζει στη σκιά της.

Η βιογραφία υποστηρίζει ότι η απομόνωση του Μακρόν από τους συνομηλίκους του συνεχίστηκε και στην εφηβεία, όταν γνώρισε την Μπριζίτ Τρονιέ, καθηγήτριά του στο θέατρο, με την οποία ανέπτυξε μια σχέση που θα καθόριζε την προσωπική του ζωή. Ήταν μόλις 15 ετών όταν συναντήθηκαν, ενώ εκείνη ήταν παντρεμένη και είχε τρία παιδιά.

Αποκαλυπτική απάντηση

Όταν, σύμφωνα με την αφήγηση της συγγραφέως, η Μπριζίτ τον ρώτησε εάν ήθελε να αποκτήσει δικά του παιδιά, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική: «Όχι, θέλω να φροντίζεις μόνο εμένα». Η Νε θεωρεί ότι η σχέση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω την απόστασή του από τους συνομηλίκους του, στερώντας του τις εμπειρίες της εφηβείας, τις φιλίες, τις συγκρούσεις και τους συμβιβασμούς, μέσα από τους οποίους οι άνθρωποι μαθαίνουν να συνυπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος έχει περιγράψει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που «δεν υπήρξε ποτέ έφηβος».

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Η Κατρίν Νε συνδέει αυτή τη διαδρομή με τον τρόπο που ο Μακρόν ασκεί σήμερα την εξουσία. Περιγράφει έναν άνθρωπο με εξαιρετικές ικανότητες, αλλά με δυσκολία να αναγνωρίσει τα λάθη του, να αμφισβητήσει τις επιλογές του και να λειτουργήσει συλλογικά. «Η πορεία του είναι μια πορεία μοναξιάς», επισημαίνει. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της υπερβολικής αυτοπεποίθησης του προέδρου, η συγγραφέας αναφέρει την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το 2024 που οδήγησαν σε μια παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.

Ο τίτλος του βιβλίου – όπως έγραψαν οι «Times» – παραπέμπει στο θεατρικό έργο του Ανρί ντε Μοντερλάν «La ville dont le prince est un enfant» («Η πόλη της οποίας ο πρίγκιπας είναι ένα παιδί»), αλλά και στη βιβλική προειδοποίηση για τον κίνδυνο να κυβερνά ένας ηγέτης χωρίς ώριμη κρίση.