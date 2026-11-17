Οσο πιο βαρύ το στέμμα του αντιπάλου, τόσο μεγαλύτερο το κίνητρο για την Αγγλία, που ξέρει να αποκαθηλώνει πρωταθλητές!

Κάποια στιγμή θα συνέβαινε και η απογοήτευση θα ήταν η ίδια είτε θα επρόκειτο για φιλικό παιχνίδι είτε για επίσημο. Υστερα από 968 ημέρες και 43 αγώνες η Ισπανία ένιωσε την πικρή γεύση της ήττας, απέναντι σε μια ομάδα που ειδικεύεται να νικά παγκόσμιες πρωταθλήτριες, την Αγγλία.

Τα Τρία Λιοντάρια είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει δέκα φορές την κάτοχο του παγκόσμιου τίτλου αλλά στο Μετροπολιτάνο κατάφερε να το πετύχει για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι.

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Όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το τελικό 2-3 συνέβη η κατάρρευση εντυπωσιακών σερί. Η Ισπανία ηττήθηκε για πρώτη φορά μετά τις 22 Μαρτίου του 2024 και το φιλικό παιχνίδι με την Κολομβία. Μεσολάβησαν 43 αγώνες, αλλά από την τελευταία της ήττα σε επίσημο ματς είχαν συμπληρωθεί 44 αγώνες.

Ήταν μόλις ο δεύτερος αγώνας του Λουίς ντε λα Φουέντε στον πάγκο της Φούρια Ρόχα όταν στις 28 Μαρτίου 2023 οι Ισπανοί ηττήθηκαν με 2-0 από τη Σκωτία στη Γλασκώβη. Από εκείνη τη νίκη και μέχρι την Κυριακή το βράδυ, μεσολάβησαν 37 νίκες και επτά ισοπαλίες και τρία τρόπαια: το Nations League το 2023, το Euro το 2024 και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026.

Έτρεχαν επίσης σερί 12 νικών μετά την ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήρι στο πρόσφατο Μουντιάλ. Φυσικά όλες αυτές οι επιδόσεις αποτελούν ρεκόρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ξεπερνώντας το αήττητο των 37 αγώνων της Ιταλίας του Ρομπέρτο Μαντσίνι και των 36 της Αργεντινής του Μέσι.

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Ο Ρουίθ

Το πιο εντυπωσιακό «stop» σε σερί αφορά ωστόσο έναν παίκτη, τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν γνώρισε για πρώτη φορά την ήττα με τη Φούρια Ρόχα στην 54η εμφάνισή του, μετά τον πρώτο του αγώνα, στις 7 Ιουνίου 2019 εναντίον των Νησιών Φερόε και τρεις διαδοχικούς εκλέκτορες, τον Ρόμπερτ Μορένο, τον Λουίς Ενρίκε και τον Λουίς ντε λα Φουέντε!

Ο Ρουίθ χρειαζόταν ακόμα τέσσερα ματς αήττητος για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Κάρλος Μαρτσένα.

Οι Άγγλοι διεθνείς και ο προπονητής τους Τόμας Τούχελ ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα το οποίο επιτεύχθηκε παίζοντας στο τελευταίο μισάωρο με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αντερσον. Η νίκη είχε και ουσιαστικό αντίκτυπο καθώς η Αγγλία εξασφάλισε την πρώτη θέση στον Α3 όμιλο και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Στις δηλώσεις του ο Τούχελ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του τονίζοντας πως ήταν μία δίκαιη νίκη που απέδειξε πόσο καλή ομάδα είναι η Αγγλία. Θεωρεί επίσης πως ήταν το καλύτερο παιχνίδι των Τριών Λιονταριών επί των ημερών του λόγω των συνθηκών, του αντιπάλου και της ατμόσφαιρας. Είπε συγκεκριμένα πως το να παίζεις με δέκα παίκτες απέναντι στην Ισπανία για μισή ώρα νιώθεις σαν να παίζεις για τρεις ώρες.

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Πολλοί ήταν αυτοί που βρήκαν ομοιότητες της νίκης στο Μετροπολιτάνο με αυτή επί του Μεξικού στο Αζτέκα για τη φάση των «16» του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς οι Ελ Τρι έτρεχαν επίσης ένα αήττητο 24 αγώνων, αγωνίζονταν στην έδρα τους και με παίκτη περισσότερο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για την τρίτη ήττα του στον πάγκο της Ισπανίας ο Λουίς ντε Λα Φουέντε τόνισε πως το αποτέλεσμα και η δύναμη του αντιπάλου ανέδειξαν τη δυσκολία του να φτάσει μέχρι εδώ η ομάδα του. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους τίτλους που έχουμε κατακτήσει.

Ξέρουμε πώς να κερδίζουμε αλλά και πώς να χάνουμε. Είναι αλήθεια πως ήταν ανώτεροι στα πρώτα τριάντα λεπτά. Είχαμε ξεχάσει τη γεύση της ήττας. Είμαστε όμως στα προημιτελικά και έχουμε πολλές πιθανότητες να κατακτήσουμε ξανά το Nations League. Τι γίνεται τώρα; Τίποτε απολύτως. Το μόνο αρνητικό είναι πως πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Μάρτιο. Αλλά θα πάμε εκεί αποφασισμένοι να νικήσουμε».

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Πριν από τη σέντρα Ντε λα Φουέντε και Τούχελ έλυσαν την παρεξήγηση που προκάλεσε η δήλωση του προπονητή της Αγγλίας σύμφωνα με την οποία είχε σκοπό να υπενθυμίσει στους παίκτες του πρωτόκολλο της UEFA για θέματα ρατσισμού, ξύνοντας μια πληγή που είχε ανοίξει το 2024 σε ματς των δύο ομάδων στο Μπερναμπέου όταν άγγλοι διεθνείς στοχοποιήθηκαν από ρατσιστικά συνθήματα.

Ο Ντε λα Φουέντε επέμεινε πως δεν υπάρχουν θέματα ρατσισμού στη χώρα του και ύστερα από μία σύντομη συνομιλία που είχε με τον γερμανό ομόλογό του φαίνεται πως η παρεξήγηση λύθηκε ενώ ο Τούχελ έριξε το φταίξιμο στους δημοσιογράφους.