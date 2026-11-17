Με βασική επιδίωξη να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ακόμη και σε περιόδους έντασης, πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο υπουργικών εργασιών.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η λογική της συνάντησης συνοψίζεται στο ότι ακόμη και σε στιγμές οι οποίες είναι δύσκολες, απαιτείται να υφίσταται σταθερή επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να υπάρχει η δυνατότητα ώστε να προλαμβάνονται εντάσεις.

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Tο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου ήταν μέρος της συζήτησης των δύο υπουργών, η οποία διήρκεσε συνολικά μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕΕ.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε την ανάγκη απρόσκοπτης προόδου του Great Sea Interconnector, υπογραμμίζοντας ότι το καλώδιο είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στη συνάντησή του με τον Έλληνα ΥΠΕΞ ο Χακάν Φιντάν δεν εξέφρασε αρνητική θέση για το έργο, χωρίς πάντως να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση.

Με ελληνική άδεια

Η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία αφενός στο ότι οι έρευνες προχωρούν με ελληνική άδεια και NAVTEX και αφετέρου στη διασφάλιση της άσκησης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, ώστε οι εργασίες να συνεχιστούν χωρίς εντάσεις. Πάντως, ως φαίνεται υπάρχει η ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση, καθώς πρόκειται για έργο που εκτείνεται και πέραν της ελληνικής δικαιοδοσίας.

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Στη συνάντηση των δύο υπουργών βρέθηκε επίσης το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο Έλληνας υπουργός έθεσε το ζήτημα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου, επαναλαμβάνοντας στον ομόλογό του την ελληνική θέση ότι αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Από την πλευρά της Αγκυρας, πάντως, η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δεν αποτελεί θέμα που αφορά την Τουρκία, αλλά αποτελεί εσωτερικό ζήτημα της Λιβύης. Γεραπετρίτης και Φιντάν φαίνεται επίσης ότι αντάλλαξαν απόψεις για το Ιράν και τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπό το πρίσμα των δεδομένων που διαμορφώνονται μετά τις εκλογές στο Ισραήλ, αλλά και τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Πάντως, το θέμα της εκλογής νέου ΓΓ του ΟΗΕ και ειδικότερα της τουρκικής υποψηφιότητας του Φεριντούν Σινιρλίογλου, δεν τέθηκε στην συνάντηση.

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Ο Τούρκος ΥΠΕΞ βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στη δεύτερη υπουργική συνάντηση για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες μετά τη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ, και στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι χωρών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, της Κεντρικής Ασίας, του Νοτίου Καυκάσου και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ.

Στη συνάντηση για την περιφερειακή συνδεσιμότητα ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέδειξε τη σημασία της συμπληρωματικότητας και της διαφοροποίησης των ενεργειακών και μεταφορικών διαδρόμων καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε επίσης στα δύο μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και το GREGY μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πρέπει να προχωρούν χωρίς εμπόδια και με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Παράλληλα, επανέφερε και την ελληνική πρόταση για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία.

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Οσον αφορά τις ειρηνευτικές συζητήσεις για την Ουκρανία και τη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις μετά τη συμφωνία των ευρωπαίων ηγετών για το σχήμα Ε5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Βρετανία) με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θέμα που συζητήθηκε ανάμεσα στους ευρωπαίους ΥΠΕΞ, η Αθήνα ζητά να διασφαλιστεί η λογοδοσία της διαπραγματευτικής ομάδας αλλά και η συνεχής ροή πληροφοριών προς τα κράτη – μέλη, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση σε όλα τα στάδια των συνομιλιών.

Ως προς το θέμα της Συρίας, που επίσης συζητήθηκε στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη διαδικασία ανασυγκρότησης της χώρας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους συμπερίληψης όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά βλέπει επιφυλακτικά την προοπτική αναβίωσης της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Συρίας του 2008. Πάντως, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των «ΝΕΩΝ» η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τίθεται υπέρ της λογικής να υπογραφεί η συμφωνία σύνδεσης, η οποία χρονολογείται από το 2008, ώστε να «παράσχει το πλαίσιο για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων».