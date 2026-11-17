Πέρασα το Σαββατοκύριακο ακούγοντας διάφορα και διαφόρους σχετικά με το περιστατικό με το κορίτσι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και τον έλεγχο στον οποίο υπέβαλαν τη νεαρή και τους συνοδούς της άνδρες του Τμήματος Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ. στο Κολωνάκι.

Κυρίως όμως είδα δυο και τρεις φορές το βίντεο που ανήρτησε εν εξάλλω στα social media ο Γιαννακόπουλος σχετικά με το περιστατικό.

Αν αφαιρέσει όμως κανείς την οργή ενός πατέρα για το πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το περιστατικό με την κόρη του και προσέξει νηφάλια τι αναφέρει ο άνθρωπος αυτός, θα έπρεπε από την Κυριακή κιόλας να είχε κινητοποιηθεί το σύμπαν! Εισαγγελείς, ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Άρειος Πάγος. Διότι στο επίμαχο βίντεο ο Γιαννακόπουλος υποστηρίζει ότι ένας «ψηλός»:

έχει «ξαπλώσει» τη μισή «νύχτα», ήτοι βρίσκεται πίσω από τις μισές δολοφονίες της Greek mafia

καθοδηγεί και ελέγχει κύκλωμα μπράβων, εκβιαστών, που παρέχουν «προστασία» σε μαγαζιά, κυκλώματα, «πουτάνες» και επιπλέον διακινούν ναρκωτικά

ζήτησε (και έλαβε;) 5 εκατομμύρια ευρώ από κάποιον (καταδικασμένο; Συλληφθέντα; Άγνωστο) για να μην οδηγηθεί στις φυλακές

βρίσκεται πίσω, πάντα αυτός ο «ψηλός», από τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο χρηματοκιβώτιο ενός από τους προφυλακισμένους διαιτητές του μπάσκετ.

Μα ποιος επιτέλους είναι αυτός ο πολυπράγμων «ψηλός»;

Κλείνουν μάτια και αφτιά (;)

Ο οργισμένος Γιαννακόπουλος στο συγκεκριμένο βίντεο διατείνεται ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις (βαρύτατες) καταγγελίες του, και φυσικά το ονοματεπώνυμο του «ψηλού». Ο υπουργός Χρυσοχοΐδης έστειλε το βίντεο του Γιαννακόπουλου στον εισαγγελέα, αυθημερόν. Ο Χρυσοχοΐδης, όχι ο Φλωρίδης, ως όφειλε. Μέχρι τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει κινηθεί φύλλο.

Να με συγχωρεί κιόλας η αδέκαστη Δικαιοσύνη, αλλά όταν ένας πολίτης καταγγέλλει ότι διαθέτει στοιχεία περί μιας (υπερ)εγκληματικής δραστηριότητας και είναι έτοιμος να τα καταθέσει, ποια είναι ακριβώς τα αντανακλαστικά που επιδεικνύει η ηγεσία της Δικαιοσύνης; Το κράτος που περιγράφει ο Γιαννακόπουλος παραπέμπει ευθέως σε πρακτικές Σιναλόα Μεξικού και Μεντεγίν Κολομβίας.

Η κυβέρνηση τώρα είναι δυνατόν να κλείνει μάτια και αφτιά, αποδεχόμενη εμμέσως πλην σαφώς ότι η Ελλάδα του σήμερα προσομοιάζει με χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου οργιάζει το οργανωμένο έγκλημα;

Κι έπειτα «ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τύπος, φίλος σου είναι ή γνωστός ή το παιδί σου μήπως», που τραγουδούσε κάποτε η μακαρίτισσα η Μαρινέλλα, ώστε να παραμένει ανεξέλεγκτος;

Έρευνα για νομικές συμβουλές

Δεν πάει καλά αυτό με την «εθελοντική» προσφορά στο κόμμα και την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, η ιστορία του «εθελοντή» Μιχάλη Μπεκίρη, πρώην διευθυντή του πολιτικού γραφείου του προέδρου Κυριάκου του Α’, του αδιαφιλονίκητου.

Ο οποίος, όπως είναι γνωστό, μας είχε υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει, αφού «καθαρίσει» με τα του εθελοντισμού του, τα οποία τον έβγαλαν κι αυτόν στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει τον δρόμο της απώλειας – όπως τόσοι και τόσοι άλλοι.

Καθ’ α μάς ενημέρωσε το έγκυρο περί τον «εθελοντισμό» Μπεκίρη «Documento», 14 δικηγόροι της αχαϊκής πρωτεύουσας συνυπέγραψαν καταγγελία και ζητούν να διερευνηθεί όχι ο «εθελοντής» μας, αλλά τα αδέρφια του και ο τρόπος με τον οποίο παρείχαν νομικές συμβουλές στα νοσοκομεία της Πάτρας, του Βόλου και αλλού.

Το σημαντικό είναι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών όχι μόνο υιοθέτησε το αίτημα και αποφάσισε να διεξαγάγει και ο ίδιος έρευνα, αλλά απέστειλε την καταγγελία και στο πειθαρχικό συμβούλιο του Εφετείου Πατρών, που είναι και το αρμόδιο να ελέγχει πειθαρχικά δικηγόρους.

Δεν ξέρω τι πρακτικό αποτέλεσμα θα έχουν εν τέλει οι έρευνες αυτές, αλλά παρενθετικά αναφέρω ότι, καθ’ α με ενημέρωσαν εκ Πατρών, παρήχθη ήδη ένα (αποτέλεσμα), στον απόηχο των αποκαλύψεων περί του «εθελοντή» Μπεκίρη: ένα από τα νοσοκομεία της Πάτρας ανέθεσε πλέον τη νομική του υποστήριξη σε δικηγορική εταιρεία των Αθηνών.

«Ο Ρόκο και τα αδέρφια του»

Αυτός που με ενημέρωσε, πήγε να μου το παίξει έξυπνος. Σχολιαστικά μού ανέφερε, μετά τα προαναφερόμενα, ότι έχουμε τον «Ρόκο και τ’ αδέρφια του». Προφανώς άσχετος.

Η ταινία του Λουκίνο Βισκόντι, που καταγράφεται εδώ και δεκαετίες ως μία από τις πιο κλασικές του παγκόσμιου κινηματογράφου, δεν έχει την παραμικρή σχέση με τους μπεκίρηδες.

Ο Βισκόντι περιέγραψε, αξεπέραστα, ένα δράμα ανάλογο εκείνων που περιγράφει ο Ντοστογέφσκι στα βιβλία του, με μια μάνα (την υποδυόταν η δική μας Κατίνα Παξινού) που μετακομίζει με τους τέσσερις γιους της από τον φτωχό ιταλικό Νότο στον πλούσιο Βορρά της Ιταλίας προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Εκεί, δύο από αυτούς ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, ένα κορίτσι που ασκεί το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου, και η σύγκρουση των δύο γιων οδηγείται στα άκρα, μέσα σε συνθήκες αρχαίας τραγωδίας.

Βλέπετε εσείς καμία σύνδεση με τον Μιχάλη Μπεκίρη και τους αδερφούς του; Εγώ όχι.

Συνέδριο για το ΙΧ κόμμα

Στο μεταξύ, χαράς ευαγγέλια. Πρωί πρωί με την αυγή, ο πρόεδρος «ή εμείς ή κανείς» Τσίπρας μάς ανακοίνωσε ότι τον Φλεβάρη, έτσι γενικώς και αορίστως, χωρίς ημερομηνίες (προφανώς δεν έχει αποφασίσει ακόμη…), το ΙΧ κόμμα που έχει ιδρύσει θα διοργανώσει συνέδριο.

Μπράβο και καλή επιτυχία, έχω να προσθέσω, αλλά προς τι το εισαγωγικό «Θέλω λοιπόν να μοιραστώ σήμερα μαζί σας την πρότασή μου να προχωρήσουμε με τόλμη στο επόμενο βήμα για τη Συμπαράταξή μας»; Αφού μόνος σου αποφασίζεις, ρε πρόεδρε, τι να μοιραστείς μαζί μας;

Ή το άλλο, «να γίνει το βήμα αυτό (το συνέδριο δηλαδή) η αφετηρία της οργανωτικής μας συγκρότησης αλλά και το σάλπισμα της τελικής αντεπίθεσης για τη μεγάλη νίκη του λαού μας»;

Ποια σαλπίσματα, ποια «μεγάλη νίκη» και παραμύθια, ρε αρχηγέ, αφού δεν περπατάει με τίποτε το πράγμα.

Δεν «περπατάει» με τίποτα

Ας πούμε: μου έστειλαν κάτι φωτογραφίες χθες από μια κεντρική εκδήλωση του κόμματος ΕΛΑΣ – Τσίπρα που έγινε την Κυριακή στη Μυτιλήνη, σε αίθουσα των κεντρικών λυκείων της πόλης. Υποτίθεται, οργανωτικού χαρακτήρα.

Πολυδιαφημισμένη και αυτή, όπως η προ διμήνου του ίδιου του ηγέτη, που πήγε άπατη. Ομιλητές ο πρώην δήμαρχος Ρέντη Γ. Ιωακειμίδης και ο αγροτοσυνδικαλιστής influencer Θωμάς Μόσχος. Ατομα 15 όλα κι όλα! Και τρεις αυτοί στο πάνελ, 18.

Σχόλιο; Κανένα. Δεν περπατάει με τίποτε το πράγμα (το συντηρούν οι «επιστήμονες» της δημοσκοπίας, απλώς, για λογαριασμό του Κυριάκου…).

Αποχώρηση με καταγγελίες

Και δεν είναι που δεν «περπατάει», είναι που κόσμος, ο οποίος βλέπει τι γίνεται και την είχε αρχικά «πατήσει» μαζί του, καταλαβαίνει τι συμβαίνει και φεύγει τρέχοντας. Οπως η εκ Θεσσαλονίκης ορμωμένη, κυρία Χρυσή Γκαβανίδου, μέλος έως πρότινος του Εθνικού Συμβουλίου και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Κινήματος Πολιτών Δανειοληπτών, που αποχώρησε και καταγγέλλει. Σκληρά πράγματα:

για στελέχη δύο ταχυτήτων,

για προσβλητικές προκλήσεις και διακρίσεις που θίγουν αγώνες και απαξιώνουν ένα μέρος της κοινωνίας που είχε την ελπίδα μέσα από την ΕΛΑΣ να διεκδικήσει την ανατροπή,

για την πρόταση της ΕΛΑΣ σχετικά με τον νόμο Πιερρακάκη που υποτίθεται ότι είναι win win δανειοληπτών και τραπεζών ταυτόχρονα, αλλά ωφελεί μόνο τις τράπεζες, διότι, όπως σημειώνει, «δεν υπάρχει ρεαλιστικά αμοιβαία επωφελής λύση στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους».

Αρχίζει να ξηλώνεται το πουλόβερ, αρχηγέ, κι αυτό για funds, servicers και τράπεζες, που καταγγέλλει το στέλεχος Γκαβανίδου, είναι πολύ βαρύ. Επαναφέρει τη συζήτηση περί χορηγών κ.λπ.